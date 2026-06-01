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SuperEnalotto, doppia vincita a Guardiagrele: due “5” da oltre 25mila euro ciascuno

In Abruzzo sfiorato il “6” al SuperEnalotto: a Guardiagrele centrati due “5” da 25.859 euro ciascuno. L’ultimo jackpot risale al 2025

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri

superenalotto

GUARDIAGRELE – In Abruzzo sfiorato ancora una volta il “6” al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di sabato 30 maggio 2026 la fortuna ha fatto tappa a Guardiagrele, dove presso la Tabaccheria di via Roma 139 sono stati centrati due “5” da 25.859,69 euro ciascuno, per un totale che supera i 51mila euro. Una doppia vincita che conferma l’Abruzzo tra le regioni più vivaci nelle ultime settimane sul fronte dei giochi numerici a totalizzatore.

L’ultimo “6”, da 35,4 milioni di euro, risale al 22 maggio 2025, quando fu centrato a Desenzano del Garda (BS). Intanto il jackpot continua a crescere e si prepara a un nuovo assalto: per l’estrazione di giovedì 4 giugno il montepremi sale a 173,2 milioni di euro.