La Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni” in concerto a Pescara

Venerdì 28 ottobre, l’orchestra suonerà nella rassegna musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” al Teatro Massimo di Pescara

PESCARA – Venerdì 28 ottobre 2022, alle 21, la stagione musicale prosegue con il concerto della Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni diretta da Massimo Belli con il violinista Giuseppe Gibboni come solista. I due musicisti eseguiranno musiche di Vasilij Kalinnikov, Henryk Wieniawski, Niccolò Paganini e Edward Grieg.

La Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni”, complesso storico fondato nel 1965 da Aldo Belli, è una delle prime orchestre da camera sorte in Italia nel dopoguerra e la più antica della regione Friuli Venezia Giulia. È formata da affermati strumentisti, vincitori di concorsi internazionali, che tramandano la civiltà musicale del Trio di Trieste e del Quartetto Italiano di cui sono stati allievi.

Massimo Belli ha intrapreso lo studio del violino con il padre, proseguendo poi con Bruno Polli. Ha seguito i corsi di perfezionamento a Fiesole, con il Trio di Trieste e Piero Farulli, e all’Accademia Chigiana di Siena. È stato allievo per un biennio di Salvatore Accardo all’Accademia di Alto Perfezionamento “W.Stauffer” a Cremona. Premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali, ha debuttato sedicenne al Teatro Politeama Rossetti di Trieste per la Società dei Concerti. Ha interpretato i principali concerti del repertorio violinistico accompagnato da importanti orchestre ed è stato primo violino di spalla dell’orchestra Giovanile Italiana, dall’Orchestra Busoni, della Haydn Philarmonia e primo violino e direttore dei Virtuosi dell’Ensemble di Venezia. Il compositore triestino Giulio Viozzi ha dedicato a Massimo Belli il brano “Tema variato” per violino solo edito da Pizzicato. Ha registrato per radio e tv Italiana, Sovietica, Tedesca, Jugoslava, Brasiliana, Austriaca, e inciso per Sipario Dischi, Nuova Era e Tirreno Editoriale di Lugano. Attualmente incide per Concerto Classics, Brilliant Classics e Warner Classics. Ha studiato direzione d’orchestra con Aldo Belli e Julian Kovatchev ed è il direttore della Nuova orchestra da camera “Ferruccio Busoni”. È professore di violino al Conservatorio di Trieste. Ha insegnato al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, ai corsi estivi di Solighetto, ai Corsi Internazionali di Cividale del Friuli e ha tenuto delle Masterclass al Conservatorio Reale di Murcia (Spagna), alla Hoochschule di Mannheim all’Accademia di Tallin e alla Bielorussian Accademy di Minsk. Nel 2002, in occasione del 40° anniversario del concorso, ha diretto l’orchestra del 40° formata dai premiati alle passate edizioni del Concorso Nazionale di Violino Città di Vittorio Veneto. Recentemente ha diretto I Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino e la Euro Sinfonietta Wien. In ottobre 2021 è stata effettuata l’incisione discografica per Brilliant Classics di musica di Viotti e Cherubini con il violinista Massimo Quarta. Nel 2022 effettuerà un concerto alla guida della North Czech Philarmonic orchestra alla Smetana Hall di Praga.

“Giuseppe Gibboni è uno dei talenti più straordinari che abbia conosciuto. Possiede un’intonazione perfetta, una tecnica strabiliante in tutti i suoi aspetti, un suono molto affascinante e una musicalità sincera. Sono sicuro che avrà tutti i successi che merita” (Salvatore Accardo)

Nato nel 2001, Giuseppe Gibboni inizia lo studio del violino a 3 anni con il padre, a 6 anni viene ammesso per meriti straordinari al conservatorio di musica statale. Si diploma a 15 anni al Conservatorio Martucci di Salerno. Nell’ottobre 2015, ha superato la selezione per l’ammissione all’Accademia Stauffer di Cremona nella classe di Salvatore Accardo. Ha ricevuto il Diploma d’Onore ai corsi di Alto Perfezionamento all’Accademia Chigiana nel 2016. Dall’anno Accademico 2016 è stato ammesso al corso di Alto Perfezionamento presso l’Accademia Perosi di Biella con Borsa di Studio Triennale CRT nella classe di Pavel Berman. Ha seguito masterclass con Accardo, Berman, Tretyakov, De Angelis, Fiorini. Ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Recentemente si è classificato 3° premio (con I° non assegnato) al prestigioso G. Enescu International Violin Competition di Bucarest. A marzo 2019 ha vinto il Concorso Internazionale “Progetto Guglielmo”. Si è esibito in qualità di solista in vari Teatri e sale prestigiose come il Festival Internazionale Al Bustan di Beirut, la Sala Tchaikovsky del Conservatorio di Mosca, l’Ambasciata Italiana a Mosca, il Teatro Dal Verme di Milano, la Sala Royale del Conservatorio Royale di Bruxelles. Nell’anno 2017 ha ricevuto un riconoscimento della Camera dei Deputati dalle mani del Presidente Laura Boldrini nella giornata nazionale della Musica ed il Premio Internazionale “Charlot” giovane promessa della musica. Ha inciso un CD con la casa discografica Warner Classics che porta il suo nome, accompagnato dalla Nuova Orchestra da Camera “F. Busoni” diretta da M. Belli. A settembre 2017 ha effettuato un concerto presso l’Università Bocconi di Milano suonando sullo Stradivari della collezione LAM (ex Scotland 1734) per conto del Museo del Violino di Cremona. Si è esibito in concerto al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca a chiusura della mostra “Il Mito di Stradivari”. Dal 2017 è un artista della SI-YO Foundation di New York. È socio onorario RotarAct. Vincitore del Concorso Internazionale Premio Paganini 2021.

BIGLIETTI

Il concerto è in programma venerdì 28 ottobre 2022 al Teatro Massimo di Pescara, con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Venerdì 4 novembre 2022, prende il via la nuova edizione di Jazz ‘n Fall, un’edizione che celebra i cent’anni dalla nascita di Charles Mingus e che presenta alcuni tra i protagonisti più importanti della scena jazz internazionale come Joe Lovano, Marcin Wasilewski, Dave Holland, Chris Potter, Eric Harland, Lionel Loueke e la Mingus Big Band.