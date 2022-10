Halloween, la mostra dei mostri a Giulianova: il programma 2022

Animazione, enogastronomia, musica, un mercatino. Il Comune di Giulianova allieta e anima il ponte di Halloween con una serie di iniziative per grandi e bambini

GIULIANOVA – Tutto pronto, a Giulianova, per rendere vivace e divertente il lungo ponte di Halloween. Musica, intrattenimento, enogastronomia, un mercatino, saranno infatti a disposizione di grandi e bambini tra sabato 29 e lunedì 31, in una tre giorni patrocinata dal Comune ricca di proposte e di sorprese.

“Sono iniziative – spiega l’assessore al Turismo e alle Manifestazioni Marco Di Carlo – che inaugurano il programma degli eventi autunnali e invernali. Come sempre, l’obiettivo è stimolare il passeggio favorendo gli acquisti nei negozi giuliesi, offrire occasioni di svago e socialità, far riscoprire angoli della città poco valorizzati”.

Si inizia dunque sabato, 29 ottobre, con “Tre giorni da paura”, in Salita Montegrappa e parco di via Matteotti. Stand gastronomici, truccabimbi, musica, animazione, allieteranno i pomeriggi e le serate fino a lunedì 31. Domenica 30, invece, sarà bello passeggiare in viale Orsini e via Nazario Sauro, tra le bancarelle di un interessante mercatino “autunnale”.

Tutto dedicato ai bambini, infine, il pomeriggio che precede la tradizionale notte di Halloween. Lunedì 31, dalle 16, nel tratto di viale Orsini in corrispondenza di piazza Fosse Ardeatine, i più piccoli potranno infatti trascorrere in allegria il pomeriggio di festa con “La mostra dei mostri”, un contenitore su misura per loro, con tanto intrattenimento e un sorprendente “spettacolo del fuoco”.