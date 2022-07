Notti Bianche al Città Sant’Angelo Village Outlet: programma estate 2022

CITTÀ SANT’ANGELO – Quattro serate dedicate al divertimento, alla moda e allo shopping. Punto nevralgico, il Città Sant’Angelo Village Outlet. Nelle quattro Notti Bianche, che partiranno da giovedì 28 luglio e finiranno giovedì 18 agosto 2022, ci saranno ospiti di grande prestigio che allieteranno le serate dei visitatori.

Il via agli eventi ci sarà giovedì 28 luglio, alle 21:30, con Andrea Prada che presenterà lo show dei famosissimi youtuber “DINSIEME”, con un’esibizione, seguita dal Meet&Greet, che coinvolgerà bambini e pubblico presente .

Giovedì 4 agosto, invece, sarà il turno della Notte Bianca dedicata interamente alla moda e al beauty. Dalle 18:00, in Piazza Verde, saranno a disposizione tre favolosi servizi nella Village Beauty Station:

• Nails – applicazione di smalti semipermanenti

• Beauty Summer Make Up – il trucco perfetto per splendere nelle notti d’Estate

• Beauty Princess – smalti e trucchi dedicati alle giovani visitatrici.

I servizi saranno gratuiti e prenotabili via whatsapp al 350 5024349, fino ad esaurimento posti.

Dalle 21:15, in Piazza Azzurra, Luca Di Nicola, volto storico di RAI 1, animerà la 2a edizione della Village Fashion Night: i negozi presenteranno le proposte più cool della stagione.

Terzo appuntamento fissato per giovedì 11 agosto alle 21:30, con il grande spettacolo di Max Giusti. Il celebre attore, comico, conduttore e poliedrico showman intratterrà il pubblico di Città Sant’Angelo Village con la sua travolgente allegria, in un esilarante spettacolo di cabaret. Chiuderà le Notti Bianche, Gabriele Cirilli il 18 agosto alle 21:30. Il comico abruzzese di fama nazionale regalerà un’altra serata di cabaret d’eccezione e tante risate con un grande show. Per tutte e quattro le giornate, il Village sarà aperto dalle 10:00 alle 24:00.

Inoltre, dalle 18:00 alle 24:00, sarà possibile fare shopping a prezzi imperdibili approfittando di extra sconti a partire dal 30% sui prezzi a saldo, nei negozi aderenti. Soddisfatto dell’iniziativa, il Direttore del Village, Giuseppe Di Gianvincenzo: “Abbiamo voluto organizzare questi quattro appuntamenti per regalare ai nostri visitatori momenti di divertimento e spensieratezza, strizzando sempre l’occhio alla moda e allo shopping. Stiamo lavorando per rendere l’esperienza di visita alla nostra struttura, sempre più accattivante in modo da coinvolgere tutta la clientela, dai bambini agli adulti”.