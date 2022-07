Da Pink Panel schede creative per i vini di Cerasuolo a Mare

Note sensoriali originali per i 40 vini in assaggio. Nessun punteggio, ma descrizioni metaforiche e abbinamenti. Qualità dei vini abruzzesi in crescita e una peculiarità sul colore

PESCARA – Il Pink Panel® ha redatto le particolari schede sensoriali dei vini in assaggio alla manifestazione enogastronomica itinerante Cerasuolo a Mare. L’iniziativa ideata da Confesercenti Pescara, ormai giunta alla nona edizione, conta con il patrocinio istituzionale e il supporto di tante associazioni, vede svariate date e si concluderà il 12 agosto. Una rappresentanza del Pink Panel® ha avuto il compito di degustare tutti i vini, in due sessioni e con le bottiglie rese anonime, al fine di tracciare un articolato profilo del vino partendo dalle originalissime schede Sensory Explorer concesse dal Centro Studi Assaggiatori. Il focus non è incentrato sul punteggio o le descrizioni tecniche basilari, bensì sulle similitudini e la creatività.

Nelle descrizioni è possibile leggere opinioni sull’ipotetica personalità del produttore, oppure il contesto ideale per il consumo o addirittura la similitudine con una città o una pianta. Questi aspetti più creativi sono raccolti nella sezione: “Se fosse…sarebbe…”. Tutto ciò non ha lo scopo di essere una guida, ma è un approccio comunicativo che riesce a coinvolgere sia chi legge sia chi assaggia. I risultati a volte sono davvero sorprendenti, se si pensa che i vini sono stati degustati senza vedere le etichette.

Durante la degustazione alla cieca è emersa una precisa identità del Cerasuolo d’Abruzzo. Espressivo nei profumi, ricco dal punto di vista gustativo e trasversale negli abbinamenti gastronomici; tuttavia non omogeneo cromaticamente, quindi spesso tendente a nuance color salmone o rosa cipria tenue, che si allontanano dal canonico rosa “cerasa” (ciliegia), da cui il Cerasuolo d’Abruzzo trae il nome.

Alle due sessioni di degustazione, che si sono svolte nella sede di Confesercenti Pescara ubicata a Montesilvano, hanno partecipato “le Pink” Jenny Viant Gómez, fondatrice del Pink Panel® e capo panel, Enca Polidoro, Valentina Bravi, Norma Claudia Torrieri e Antonella T. Rodos. Tutte le schede sono pubblicate sulla pagina Facebook Pink Panel®. (https://www.facebook.com/Pink-Panel-108278130959247). Sempre su Facebook, sulla pagina Cerasuolo a Mare le date e i dettagli dell’evento.