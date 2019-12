Museo del Rugby, inaugurata la mostra “Fango e sudore” all’Aurum [FOTO]

PESCARA – Un’occasione per respirare la vera cultura sportiva della palla ovale. Il Museo nazionale del Rugby di Artena (Roma), l’unico riconosciuto dalla Federazione, espone all’Aurum da oggi – e per tre giorni – una parte preziosa del suo patrimonio di cimeli sportivi, si tratta perlopiù delle maglie delle squadre nazionali di tutto il mondo, a cominciare da quelle dei mitici All Blacks e della stessa rappresentativa italiana, e con divise risalenti già al lontanissimo 1894.

L’iniziativa è promossa dal Pescara Rugby Asd, con il patrocinio della Regione Abruzzo, del Comune di Pescara e del Comitato regionale Fir. Nell’esposizione la fanno naturalmente da padrone le maglie dei paesi guida di questo meraviglioso sport, quelle per intenderci dei team che partecipano al “Sei nazioni”, quindi quelle dei paesi britannici, ma anche della Francia o, fuori da questo circuito, quelle di Tahiti, Sudafrica o Australia.

La mostra dalla sede di Artena ha assunto nel tempo una caratteristica itinerante e sta toccando diverse località. Da oggi per la prima volta è a Pescara ed è organizzata dalla Fondazione “Fango e Sudore”, titolare del Museo. Alla cerimonia di inaugurazione della tre giorni hanno preso parte il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l’assessore allo Sport del comune di Pescara Patrizia Martelli, Giovanbattista Venditti, campione abruzzese della Nazionale, il presidente della Fondazione “Fango e Sudore”, Corrado Mattoccia, il presidente della Federazione regionale del Rugby, Giorgio Morelli, e il presidente dell’ASD Pescara Rugby, Angelo Cavarocchi. L’allestimento sarà visitabile negli orari di apertura al pubblico dell’Aurum e l’ingresso è gratuito.

Oltre alla mostra, domenica 22 dicembre verrà disputata la Partita del Cuore tra le squadre seniores Pescara Rugby e Rebels Chieti, con il ricavato dell’evento cheverrà devoluto all’Associazione italiana contro le leucemie- linfomi e mieloma (Ail). L’appuntamento è all’impianto sportivo Rocco Febo (ex Gesuiti), alle ore 14.30: l’ingresso è gratuito con offerta volontaria.