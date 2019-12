Successo in Germania per le musiche del M° Rosato eseguite da Strappati

PFAFFENAHUSEN (GER) – Domenica 15 Dicembre presso la monumentale Basilica di St. Stephan, Gemeinde Pfaffenahusen in Baviera, il concertista Gianmario Strappati (Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo) ha tenuto una conferenza – concerto dal tema “Viaggio con la tuba dal barocco al contemporaneo”, proponendo un programma di celebri autori quali: Marcello, Bach, Saint- Saens, Brahms, Paganini, Mozart, Monti, Puccini, Donizetti, Mascagni, Williams, Piazzolla e Korsakov. Particolare interesse ha suscitato l’opera 151 per tuba sola scritta dal compositore abruzzese Paolo Rosato, applauditissima dal numeroso pubblico.

L’11 gennaio 2020 la sua composizione “XMP” per tuba sola verrà eseguita in prima mondiale presso lo Spazio Pantani di Cesenatico, in ricordo del grande campione nel giorno del suo 50esimo anno. L’interprete sarà ancora Gianmario Strappati, che con la sua tuba proporrà “suoni ed effetti” di una prima assoluta per un grande protagonista dello sport italiano.

Nella foto il compositore abruzzese Rosato e il concertista Strappati con l’attrice Rossella Mattioli.