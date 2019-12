Pescara, occupazioni abusive Ater: sgomberato un altro alloggio

PESCARA – Continua l’azione dell’amministrazione comunale di Pescara per bloccare il triste fenomeno dell’abusivismo abitativo negli alloggi Ater del capoluogo adriatico. Ieri mattina si è infatti proceduto allo sgombero di un appartamento condotto illegalmente già da diverso tempo in via Trigno n. 22. Numerose erano state le segnalazioni giunte presso gli uffici preposti.

All’esecuzione dello sfratto era presente, unitamente alle forze dell’ordine e agli ufficiali giudiziari, l’assessore comunale all’Edilizia residenziale Pubblica, Isabella Del Trecco.

“Colpisce la gioia – ha commentato l’assessore Del Trecco – con cui una giovane coppia con due figli, regolarmente presente nella graduatoria di assegnazione, ha accolto la notizia della disponibilità dell’alloggio che ho loro immediatamente comunicato dopo averlo liberato. Come del resto promesso in fase di insediamento della nuova amministrazione comunale, ormai cinque mesi fa, il ripristino della legalità resta un nostro impegno prioritario” ha concluso l’assessore.

Sono ormai circa una ventina gli sfratti eseguiti contro gli abusivi per il recupero degli alloggi da destinare a famiglie in difficoltà che ne hanno pieno diritto.