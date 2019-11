Chieti, Teate Winter Festival: guide all’ascolto alla Libreria De Luca

Sono ascolti contestualizzati di brani che hanno segnato la storia della musica e sono espressione di momenti storici, politici e culturali

CHIETI – “Dal ‘900 ad oggi guida pratica per passare dal sentire la musica ad ascoltarla – un secolo di Musica, Storia e Cultura” è il titolo ed il filo conduttore delle quattro Guide all’Ascolto organizzati dal Teate Winter Festival in collaborazione con la Libreria De Luca e ideati da Michelangelo Brandimarte.

Si tratta di ascolti contestualizzati di brani,dal ‘900 ad oggi, che hanno segnato la storia della musica e che sono espressione di momenti storici, politici e culturali. Momenti dedicati al confronto con l’obiettivo di scoprire e capire il jazz.

Nel primo incontro, che si è tenuto il 20 novembre ore 18.00, è stato analizzato il primo trentennio di storia del jazz in una visione storico culturale globale del periodo facendo richiami ad alcuni musicisti del mondo classico di quel periodo storico come Debussy, Stravinsky e Ravel. Questo per spostare lo sguardo ad una visione più territoriale analizzando i motivi per cui la storia del jazz nasce a New Orleans e come nel corso del tempo sia migrata prima verso Chicago e New York per poi approdare anche in Europa.