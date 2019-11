Chieti, inaugurazione isole ecologiche informatizzate: dove, quando

Appuntamento per lunedì 25 novembre 2019 ore 11 in via dei Domenicani. Ben quattro le quattro isole ecologiche per lo smaltimento dei rifiuti

CHIETI – Il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, con l’Assessore alla Gestione della Raccolta Differenziata, Alessandro Bevilacqua e il responsabile tecnico del Consorzio Formula Ambiente, gestore del Servizio di Igiene Urbana in città, Nicola Della Corina, lunedì 25 novembre 2019, alle ore 11.00, in via dei Domenicani, a Chieti (area adiacente Palazzo ex Upim) inaugurerà le quattro isole ecologiche informatizzate per lo smaltimento dei rifiuti di cui si è dotata il Comune di Chieti.

Le isole ecologiche, installate in città già da questa mattina, sono state posizionate in: via dei Domenicani, via Silvino Olivieri, via Nicola da Guardiagrele, via XXIV Maggio.

Alimentate con un pannello fotovoltaico per la produzione dell’energia elettrica, saranno a disposizione del cittadino h24 che, con codice fiscale alla mano, potrà azionare il dispositivo tecnologico e gettarvi all’interno la spazzatura divisa in frazione merceologica: organico, carta, plastica, vetro, secco residuo.