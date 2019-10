Meteo, benvenuto autunno: primi fiocchi di neve sulle montagne

Sono scesi oggi i primi fiocchi di neve dell’autunno 2018 sulle montagne abruzzesi. É nevicato sul Gran Sasso d’Italia

L’autunno sembra essere davvero arrivato. L’impulso di aria artica che nel corso di queste ore ha fatto capolino sulle regioni dell’Italia centrale, accompagnato da rovesci e temporali, ha portato con sè anche i primi fiocchi di neve.

É avvenuto al Rifugio Duca degli Abruzzi, situato a 2.388 metri sul Gran Sasso e non è escluso che nelle prossime ore possano scenderne altri anche a quote più basse. Temperature in deciso calo.

Stando alle previsioni meteo, domani, venerdì, dovrebbe tornare il bel tempo per gran parte della giornata con nubi in progressivo aumento tra la sera e la notte successiva.