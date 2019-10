Contest “Urban Nature”: l’Istituto Comprensivo Giulianova 2 in finale

GIULIANOVA – L’Istituto Comprensivo Giulianova 2, selezionato per merito nei primi trenta finalisti tra le centinaia di progetti che hanno partecipato alla seconda edizione del Contest “Urban Nature- L’impegno delle Scuole per la natura nelle nostre Città”, ha il piacere di invitare la comunità tutta e i giornalisti alla presentazione del nuovo progetto “Orti e giardini”, anno scolastico 2019/20, che si terrà venerdì 4 ottobre 2019, nell’aula magna della Scuola Secondaria “V. Bindi”, alle ore 9:30, in via Monte Zebio 18, Giulianova.

PROGRAMMA

Benvenuto della Dirigente scolastica Angela PALLINI

Visione del video “Orti e Giardini”

Presentazione del progetto

Interventi: Claudio CALISTI Presidente O.A. WWF di Teramo Pierluigi RICCI Vice-presidente O.A. WWF di Teramo Angela Pallini Dirigente Scolastica Istituto Comprensivo Giulianova 2 Carlo DE LAURENTIIS Associazione “NATURAMO” Giampiero DI CANDIDO Assessore all’Ambiente del comune di Giulianova Katia VERDECCHIA Assessore all’Istruzione del comune di Giulianova



Il convegno si concluderà negli spazi esterni della Scuola Secondaria con il coinvolgimento degli studenti, che lo scorso anno scolastico hanno realizzato parte del giardino officinale dedicato ad “Ester Pasqualoni” e che affideranno il completamento del progetto ai nuovi iscritti delle classi prime dell’Istituto.