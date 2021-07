Inizio settimana con tempo stabile e soleggiato. Clima afoso. Minime e massime nelle quattro province dal 9 all’11 luglio 2021

REGIONE – Venerdì sole prevalente, salvo probabilmente qualche fugace rovescio pomeridiano. Il weekend si prospetta largamente assolato con caldo abbastanza intenso ma senza eccessi. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 9,10 e 11 luglio 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 9 luglio

Pressioni medio-alte favoriscono una giornata sostanzialmente soleggiata o poco nuvolosa. Temperature in calo, clima ancora caldo, ma meno intenso e afoso rispetto al giorno precedente, decisamente più gradevole e ventilato lungo le coste. Venti infatti a tratti moderati da Nord sulle coste e nell’immediato entroterra. Mare in prevalenza mosso.

Sabato 10 luglio

Giornata sostanzialmente soleggiata, con cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi. Clima caldo pur senza troppi eccessi. Venti a regime di brezza, con rinforzi sulle coste e da Nord al largo. Mare poco mosso o a tratti mosso, specie al largo.

Domenica 11 luglio

Tempo ancora stabile e soleggiato. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4350 metri. Mare da mosso a poco mosso. Massime in lieve rialzo.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (9.10 e 11 luglio)

PESCARA

LUN – min 24° max 29°

MAR – min 22° max 30°

MER – min 22° max 31°

CHIETI

LUN – min 19° max 31°

MAR – min 17° max 3°

MER – min 17° max 32°

TERAMO

LUN – min 21° max 30°

MAR – min 18° max 31°

MER – min 15° max 30°

L’AQUILA

LUN – min 18° max 29°

MAR – min 15° max 30°

MER – min 18° max 32°

