PESCARA – Nella giornata di lunedì raggiungerà l’Italia centrale una perturbazione atlantica che potrebbe riportare qualche pioggia sui settori più occidentali dell’Abruzzo. Un graduale miglioramento è atteso, però, già per la serata di lunedì e nella notte successiva. eguirà poi un martedì ben soleggiato ma più fresco a tutte le quote. Temperature su valori classici di inizio autunno, con elevata escursione termica sui fondovalle appenninici e pianure interne. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 7 ottobre



Un veloce fronte freddo proveniente dal Nord Europa transiterà sull’Italia determinando un rapido peggioramento anche sull’Abruzzo, con un deciso aumento delle nubi e anche qualche debole pioggia tra la notte e le prime ore del mattino sulle aree occidentali. Dal pomeriggio tendenza ad un graduale miglioramento con ampie schiarite verso sera, in un contesto di cieli irregolarmente nuvolosi. Venti deboli o moderati da Est-Nordest, tendenti a ruotare da Nord tra sera e notte. Temperature minime in rialzo, massime pomeridiane in diminuzione. Mare da mosso a agitato.

Martedì 8 ottobre



L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo soleggiato. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a moderati dai quadranti nord-orientali in intensificazione e in rotazione a in quota. Zero termico nell’intorno di 3300 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Mercoledì 9 ottobre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti deboli in rotazione ai quadranti sud occidentali; deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione in quota. Zero termico nell’intorno di 3600 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (7, 8 e 9 ottobre)

Pescara

LUN – min 16° max 19°

MAR – min 16° max 19°

MER – min 14° max 22°

Chieti

LUN – min 11° max 17°

MAR – min 12° max 18°

MER – min 8° max 23°

Teramo

LUN – min 11° max 18°

MAR – min 12° max 18°

MER – min 9° max 22°

L’Aquila

LUN – min 7° max 17°

MAR – min 5° max 19°

MER – min 7° max 20°

