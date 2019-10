Zauri alla vigilia di Ascoli – Pescara [DIRETTA]

Il tecnico biancazzurro in conferenza stampa nella sala del Delfino Traning Center. Oggi prevista seduta di allenamento a porte chiuse

CITTÁ SANT’ANGELO – Si è svolto ieri pomeriggio un allenamento per i biancazzuri in preparazione della prossima partita Serie B Ascoli – Pescara in programma domenica 6 ottobre alle ore 21:00 presso lo stadio “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno.

Lavoro tattico e partitelle a campo ridotto. Percorso differenziato e terapie per Luca Palmiero, Ivajlo Čočev e Andrea Marafini; terapie per Grigoris Kastanos; fuori sede Marco Tumminello e Antonio Balzano. Per questo pomeriggio prevista seduta di allenamento pomeridiana (porte chiuse) presso il Delfino Training Center di Città Sant’Angelo.

La seduta, a porte chiuse sarà preceduta alle ore 13:30 dalla conferenza stampa del tecnico Luciano Zauri presso la sala stampa del Delfino Training Center. Di seguito è possibile seguire la diretta nel video qui di seguito a cura di Delfino Channel.



INFO TRASFERTA

Alcune indicazioni i sostenitori della squadra abruzzese che vogliono recarsi nel capoluogo marchigiano per seguire il match diffuse dalla società biancazzurra (info biglietti):

raggiungere il casello autostradale di Ascoli – San Benedetto del Tronto ad un orario che possa consentire, al termine delle previste attività di controllo da parte delle FF.PP., di essere immediatamente scortati presso lo stadio Del Duca e di accedervi in tempi brevi. Tale precauzione consentirà perdite di tempo o lunghe code dovute anche ai numerosi cantieri di lavoro che si trovano lungo la Superstrada San Benedetto – Ascoli. L’orario ottimale di arrivo al casello consigliato è quello compreso tra le 19,00 e le 19,15;

evitare di raggiungere lo stadio Del Duca sprovvisti di biglietto di ingresso in quanto non saranno venduti il giorno della gara, così come previsto dalle norme in vigore;

non è previsto l’utilizzo della tessera di fidelizzazione per accedere nell’impianto;

procedere celermente all’ingresso nel settore dello stadio destinato ai sostenitori ospiti, attendendo eventualmente altri sostenitori in arrivo nella zona presente subito dopo il superamento dei tornelli;

tenere presente che l’ingresso al settore dello stadio destinato ai sostenitori ospiti è regolato da due soli tornelli e che arrivare nell’immediatezze dell’inizio della gara potrebbe determinare lunghe code, così come accaduto nel passato, che non potranno in alcun modo essere velocizzate dal personale steward presente sul posto”.

Foto allenamento del 4 ottobre di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio