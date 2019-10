Concorso “Da Esopo e Gütenberg a Zuckerberg”, premiazione a Pescara

PESCARA – Sono stati premiati oggi, i giovani vincitori del concorso nazionale di scrittura creativa: “Da Esopo e Gütenberg a Zuckerberg. Percorsi non convenzionali per scrittori FuoriClasse”. Giunto alla seconda edizione, il concorso è stato ideato dalla Fondazione Pescarabruzzo in collaborazione dell’Associazione AS.S.C.A. (Associazione Arte, Scuola e Cultura “Fulvio Luciani”).

Sono intervenute scolaresche da ogni parte d’Italia (Caserta, Trento, Cremona, Carbonia, Pesaro-Urbino, Campobasso, oltre a Pescara e Lanciano). Due le sezioni in cui gli autori in erba si sono misurati: “Racconti per l’infanzia e l’adolescenza” e “Favole e filastrocche per l’infanzia”.

L’intento dell’iniziativa è stato di coltivare uno spazio editoriale interamente dedicato alla scrittura giovanile, dove poter accogliere gli stilemi e le modalità narrative tipiche dei nostri giorni, interpretati dai protagonisti più spontanei delle nuove generazioni. Attraverso il Premio, la scrittura è diventata per i ragazzi un mezzo per interpretare meglio se stessi e la realtà circostante, per cambiare insieme e coltivare la passione per la partecipazione alla società di oggi e di domani.

Si sono aggiudicati i riconoscimenti per la sezione “Racconti per l’infanzia e l’adolescenza”: la scuola primaria I.C. “A. Moro” – classe 4 B di San Felice a Cancello (CE); la scuola secondaria di primo grado “G. Bresadola” – classe 1 A di Trento (TN); la scuola secondaria di secondo grado I. S. “J. Torriani” – classe 2 AM di Cremona. Nella sezione “Favole e filastrocche per l’infanzia” sono risultate vincitrici: la scuola primaria I.C. “Don Milani” – Scuola “Olmo di Riccio” – classe 4 B di Lanciano (CH); la scuola secondaria di primo grado I.C. “Manoppello” – classe 1 C di Manoppello Scalo (PE); la scuola secondaria di secondo grado I.I.S. “Donati” – classe 2 BT di- Fossombrone (PU).

Come Partecipanti individuali hanno vinto inoltre: Marta Colella – Classe 1 A – secondaria di primo grado “I. Petrone” di Campobasso (CB) e Francesco Collu – I.I.S.S. “Beccaria-Carbonia” – classe 2 A di Carbonia (CI). Il Premio Speciale AS.S.C.A. – Associazione Scuola Cultura Arte “Fulvio Luciani” è stato assegnato infine a Nicolò Catena della secondaria di primo grado “Virgilio” – Classe 2 H – di Pescara (PE).