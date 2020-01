Inizio settimana caratterizzato da nuvole e piogge. Temperature in rialzo. Minime e massime nelle quattro province il 20, 21 e 22 gennaio

REGIONE – La saccatura proveniente dal Nord Europa, che nel corso del weekend ha raggiunto le regioni del versante adriatico determinando un peggioramento delle condizioni meteorologiche, porta nuvole e piogge anche all’inizio della settimana. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 20 gennaio



La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 1200 metri. Mare molto mosso.

Martedì 21 gennaio

Correnti più miti ma instabile raggiungono la Regione determinando ancora maltempo con deboli precipitazioni, inizialmente nevose al mattino. Asciutto in serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 950 metri. Mare mosso.

Mercoledì 22 gennaio

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Venti deboli in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1800 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (20, 21 e 22 gennaio)

Pescara

LUN – min 7° max 10°

MAR – min 4° max 10°

MER – min 7° max 10°

Chieti

LUN – min 4° max 10°

MAR – min 7° max 10°

MER – min 3° max 11°

Teramo

LUN – min 4° max 8°

MAR – min 4° max 8°

MER – min 4° max 10°

L’Aquila

LUN – min 2° max 8°

MAR – min 2° max 9°

MER – min 4° max 11°

