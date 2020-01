Open Day oggi all’Istituto Comprensivo 4 di Pescara: il programma

PESCARA – “Otto laboratori distribuiti tra la scuola media ‘Pascoli’, la primaria di via Milano e la palestra annessa per far conoscere ai genitori e ai bambini l’amplia offerta formativa delle sei scuole afferenti l’Istituto Comprensivo 4 di Pescara per il penultimo appuntamento con gli Open Day che si svolgerà sabato 18 gennaio. Parliamo di un appuntamento fondamentale per valorizzare non solo l’attività didattica, ma anche quella laboratoriale e le iniziative extracurriculari nelle quali coinvolgiamo i nostri studenti, con l’obiettivo di formare non solo bravi allievi, ma soprattutto uomini e donne”. Lo ha annunciato la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo 4 di Pescara Daniela Morgione che domani accoglierà bambini e genitori nell’Aula Magna dell’Istituto, in via Milano, dove saranno allestiti tutti i Laboratori Accoglienza, poesia, coding, inglese, motoria, musica, favole, geometriko, e disegno.

“L’Open Day svolge una funzione essenziale – ha commentato la Dirigente Morgione -, ovvero quella di permettere alle famiglie di vagliare e scegliere con consapevolezza la scuola in cui indirizzare i propri bambini, la scuola che dovrà accoglierli per un lungo percorso formativo, puntando sulla continuità didattica ed esperienziale. Per i docenti è invece l’occasione per far emergere tutte le potenzialità dei nostri Istituti, coinvolgendo in modo stringente gli stessi genitori”.

Il programma dell’Open Day si aprirà domani, sabato 18 gennaio, alle 17 nei vari spazi dell’Istituto: tre i laboratori ospitati nella secondaria di primo grado Pascoli, in via Roma, ossia ‘Analisi delle fonti storiche’ con i docenti di italiano e arte Federica Taviani e Isabella Cipolla; ‘Estrazione Dna dalla Frutta e reazioni chimiche’ con i docenti di matematica e scienze Domenico Veleno e Pietro Bertoglio; ‘English Lab’ con la docente d’Inglese Assunta Cantoli. Quattro i laboratori allestiti nella scuola primaria ‘Silone’ di via Milano: ‘Destinazione Auschwitz: personaggi e luoghi della memoria’ con la docente di italiano Franca Berardi; ‘Lab Matematica: Geometriko’ con le docenti di matematica e scienze Carla Martella e Maria Savina Rubino; ‘Lab Musica’ con i docenti Stefano Cutilli per il clarinetto, Nunzio Fazzini per il canto, Verena Perrozzi per musica e flauto; ‘A language crossroads – Un carrefour de langues’ con i docenti di inglese Angela Di Marco e francese Speranza De Santis. Infine, nella Palestra di via Milano ci sarà il ‘Lab Motoria – Campionati studenteschi’ con i docenti di educazione fisica Maria Pia Cillis, Roberto Perricci e Gianfranco Zazzara.

L’Open day si ripeterà sabato 25 gennaio con i laboratori e con la partecipazione del Dj Stefano D’Alberto e si chiuderà con l’Open Night ‘La notte degli Oscar’ presso l’Auditorium Petruzzi, in via delle Caserme, con la presentazione di video e corti premiati in vari concorsi realizzati dalle sei scuole dell’Istituto, con la presenza della Dirigente, dei docenti, di rappresentanti delle Istituzioni e di sorprendenti testimonial.