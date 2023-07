Maxxi L’Aquila tra cinema, poesia e musica: eventi dal 13 al 16 luglio

L’AQUILA – Continua Estate al MAXXI L’Aquila, il cartellone di eventi del museo aquilano realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune dell’Aquila. Il programma dei prossimi giorni.

Giovedì 13 luglio alle 21, la corte di Palazzo Ardinghelli accoglie la proiezione di un capolavoro del cinema contemporaneo grazie alla collaborazione con L’Aquila Film Festival. Questa volta si tratta di Mulholland Drive di David Lynch che, all’uscita nel 2001, lo ha descritto come “una storia d’amore nella città dei sogni”. A pieno titolo nell’elenco dei classici, è la pellicola in cui le idee del regista trovano compimento facendo sintesi tra surrealismo, psicoanalisi e critica alla società dello spettacolo, distruggendo tante consuetudini del cinema hollywoodiano. La narrazione onirica, non lineare, intreccia ogni scena ad un “mondo” diverso: quello dei sogni, quello del subconscio, e quello della realtà. Introduzione a cura di Mirko Lino, dell’Università degli Studi dell’Aquila, e Federico Vittorini, direttore artistico L’Aquila Film Festival. Ingresso gratuito con prenotazione online all’indirizzo: https://maxxilaquila.art/evento/mulholland-drive/

Venerdì 14 luglio alle 19, la cinquina finalista della prima edizione del Premio Strega Poesia, proclamata lo scorso 19 maggio, è protagonista del terzo talk di Estate al MAXXI L’Aquila. Nell’abbraccio della corte di Palazzo Ardinghelli Silvia Bre, Umberto Fiori (intervento video), Vivian Lamarque, Stefano Simoncelli e Christian Sinicco, in attesa della proclamazione del vincitore il prossimo 5 ottobre, presentano le opere in concorso e raccontano il proprio rapporto con il linguaggio poetico, come ideale richiamo alle tematiche espresse dalle artiste Marisa Merz e Shilpa Gupta nella mostra visibileinvisibile. Introduce e modera Stefano Petrocchi, Direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, che organizza lo Strega e che quest’anno ha inaugurato la sezione dedicata alla Poesia, mettendo al centro la promozione della lettura e coinvolgendo un pubblico sempre più ampio e stratificato. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Sabato 15 luglio ore 19.30. Promettono uno spettacolo di musica divertente e coinvolgente i nomi dei tre musicisti che si esibiscono sul palco Eccezione in Piazza Santa Maria Paganica per i concerti del sabato frutto della collaborazione fra il museo e il Conservatorio Statale di Musica “A. Casella” dell’Aquila. Figure di primo piano nella scena concertistica italiana quelle di Nando Citarella (voce, chitarra battente e tamburi a cornice), Francesco Mammola (mandolino) e Micki Piperno (voce e chitarra folk) che formano insieme I Solisti del Casella, ensemble dei docenti del Dipartimento di musica tradizionale del Conservatorio aquilano. I tre creano uno spettacolo coinvolgente, un’esperienza emozionante attraverso un continuo e fluido interscambio corale tra i vari strumenti, un dialogo mai scontato e con al centro la magia della musica. Introduce Giuseppe Berardini, Direzione Artistica Conservatorio Alfredo Casella – L’Aquila. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Domenica 16 luglio ore 17 visita guidata Alla scoperta del MAXXI L’Aquila. Un viaggio tra passato e presente per conoscere l’incredibile Palazzo Ardinghelli e due grandi artiste contemporanee, Shilpa Gupta e Marisa Merz, attraverso la mostra visibileinvisibile. L’attività, su prenotazione o fino a esaurimento posti, ha un costo di 5 euro oltre all’acquisto del biglietto di ingresso ridotto al Museo.

Orari estivi Il Museo è aperto dal mercoledì alla domenica, dalle 11 alle 19.

La Sala Studio apre alle 9 e chiude alle 18 sempre dal mercoledì alla domenica.

PROGRAMMA

Giovedì 13 luglio, ore 21. Corte Palazzo Ardinghelli | Cinema | Mulholland Drive di David Lynch

Venerdì 14 luglio, ore 19. Corte Palazzo Ardinghelli | Talk | Premio Strega Poesia 2023

Sabato 15 Luglio ore 19.30. Piazza Santa Maria Paganica | Musica | I Solisti del Casella

Domenica 16 Luglio ore 17. MAXXI L’Aquila | visita guidata