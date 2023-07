Roseto, luminarie dedicate a Domenico Modugno in via Thaulero

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Via Thaulero si accende con la poesia di Domenico Modugno. Bella iniziativa in arrivo per la centralissima via di Roseto che, a partire da venerdì sera, sarà rischiarata da una nuova e artistica illuminazione. A risplendere sulle teste dei tanti cittadini e turisti che ogni sera percorrono la strada, infatti, saranno le luminarie contenenti le parole del testo della celebre canzone “Nel blu dipinto di blu”, del mostro sacro della canzone italiana Domenico Modugno. Un’iniziativa realizzata grazie al contributo di alcune attività commerciali che si trovano nella via stessa (Sushita; Ambaradam; Meccanismi; Big Bag Borse e Dintorni e Pizzeria vecchia Thaulero da Zazza) e che, in questo modo, vogliono dare il loro personale e artistico benvenuto a tutti coloro che si troveranno a passeggiare in zona nelle ore serali. In tanti, senza dubbio, coglieranno l’occasione per intonare qualche strofa dell’iconica canzone. Le attività commerciali hanno voluto ringraziare l’architetto Monica Dell’Orletta per il lavoro di progettazione.

Appuntamento con l’accensione ufficiale venerdì sera a partire dalle ore 20.

“Si tratta di un’idea proposta da alcuni commercianti della zona che abbiamo subito supportato, per quanto di nostra competenza, come Amministrazione Comunale – affermano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio – Grazie a queste speciali luminarie via Thaulero sarà caratterizzata da un fantastico colpo d’occhio che renderà più accogliente una delle strade della movida rosetana con lo splendido testo di una delle canzoni più iconiche della storia musicale italiana. Allo stesso tempo, inoltre, abbiamo voluto rendere omaggio all’indimenticato Domenico Modugno, cantautore conosciuto da ogni generazione”.