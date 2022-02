Martinsicuro, interventi sul territorio grazie all’acquisto mezzi e macchinari

MARTINSICURO – Tra la fine del 2020 alla fine del 2021 il Comune di Martinsicuro ha acquistato una serie di mezzi (Autocarro Iveco Eurocargo 150E23 con gru e pinza per potature; Furgone Fiat Ducato; Braccio trinciante Femac per trattore di proprietà marca John Deere; Mini-escavatore Yanmar Vio 50 con benne e martello demolitore; Mini-pala cingolata Cat 257B con accessori; oltre ad attrezzatura manuale di vario tipo sia per manutenzioni del verde che del territorio) da impiegare sul territorio per piccoli interventi e manutenzioni ordinarie e straordinarie investendo circa 140 mila.

“Si è trattato di un importante investimento che l’Amministrazione ha deciso di realizzare, nell’arco degli ultimi dodici mesi, con l’obiettivo di poter svolgere, con il proprio personale e con il minimo ausilio esterno, una serie di importanti e attesi interventi su tutto il territorio, senza doversi trovare ogni volta a doverli appaltare a ditte esterne, con un conseguente aggravio di costi per le casse comunali” spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Monica Persiani.

“In particolare, grazie a questi mezzi e anche all’impiego di nuovi operai, abbiamo eseguito solo negli ultimi mesi questi importanti interventi: ripulitura lungomare di Martinsicuro e Villa Rosa, comprese le piste ciclabili da sabbia, terra ed erbacce; sistemazione dell’arenile in prossimità delle rotonde Filzi e Capri a Villarosa, area antistante Hotel Simpaty; riapertura scarichi a mare durante eventi calamitosi e manutenzione costante degli stessi nel corso dell’anno; pulizia spiaggia dal materiale più consistente (escluso la setacciatura ); abbattimento e potatura delle palme sul lungomare di Villa Rosa (compreso carico e trasporto dei ceppi); abbattimento pini in via Leopardi, estrazione radici, demolizioni e rifacimento del manto stradale danneggiato; ripiantumazione essenze arboree in piazza Cavour, nel parchetto di via Lazio e in quello di via Bramante; sistemazione della strada sotto al Comune danneggiata dalle radici, mediante demolizione e ripristino del manto stradale; sistemazione della rotonda di via Filzi e via Franchi; lavori di realizzazione delle condotte delle acque bianche, delle acque nere, dell’acqua potabile e della linea elettrica compreso allaccio alla pubblica fognatura del nuovo Iat a Villarosa; sistemazione dell’ingresso del pennello vicino allo chalet Brigantino; fornitura e sistemazione di terra nel giardino dell’asilo di via Strabone e realizzazione del nuovo ingresso carrabile, compreso nuovo cancello; rifacimento della scala dell’Ufficio Anagrafe; sistemazione cunette e strada bianca in via Civita; intervento di ripristino della viabilità in via colle San Martino in seguito ad aventi calamitosi con successivo rifacimento delle cunette; trinciatura scarichi a mare a ridosso dello chalet Elios Beach; demolizione e rifacimento delle caditoie danneggiate in via Capri; demolizione e rifacimento di tratti di cunette danneggiate dalle radici in tutta via Roma prima della realizzazione del nuovo asfalto; estrazione radici dei cipressi presso la Scuola Elementare “Battisti” con successiva ripiantumazione di nuove piante, sistemazione del giardino e realizzazione nuovo ingresso lato via Carducci compresa nuova pavimentazione a ridosso della scala di emergenza; realizzazione di linea interrata per video sorveglianza da edificio vigili a via Roma” spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici.

“Abbiamo realizzato un investimento importante che ha portato i suoi frutti – dichiarano il Sindaco Massimo Vagnoni e l’Assessore Monica Persiani – infatti grazie a questi mezzi abbiamo accelerato diversi interventi, abbiamo abbattuto i costi e siamo riusciti a dare risposte celeri. In particolare i nuovi mezzi sono stati utilissimi per svolgere le manutenzioni ordinarie e straordinarie che prima richiedevano affidamenti all’esterno. Ringraziamo gli operai e gli uffici preposti per l’importante lavoro svolto al servizio della collettività e del territorio. Ci stiamo preparando a mettere il “vestito buono” a Martinsicuro e Villa Rosa anche in vista della prossima stagione turistica”.