Pescara, il 7 febbraio riapre la Ricicleria in via Fiora

PESCARA – Lunedì,7 febbraio 2022, sarà riaperta al pubblico la Ricicleria di Pescara, situata in via Fiora, chiusa temporaneamente dallo scorso 24 gennaio per l’emergenza Covid-19. E’ di nuovo possibile prenotare il proprio conferimento contattando il numero dedicato 346 0985 303, attivo dal lunedì al venerdì tutti i giorni dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Lo ha reso noto l’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco che ha anche precisato:

“Il provvedimento di chiusura al pubblico dell’impianto si è reso necessario coerentemente con l’incremento dei contagi e l’ingresso della città e della Regione in zona Arancione . Inoltre questa volta il picco dei contagi non ha risparmiato neanche il personale di Ambiente Spa, con diversi casi di positività registrati tra i dipendenti, costringendo molti a casa e quindi imponendo una riorganizzazione dei turni del personale e delle attività svolte. A fronte di un nuovo picco di contagi in città e, più in generale, in regione, Ambiente Spa ha deciso di disporre una misura temporanea di limitazione di accesso nella Ricicleria dal 24 gennaio al 5 febbraio – ha aggiunto l’assessore Del Trecco – fermando le nuove prenotazioni di conferimento degli ingombranti, consentendo solo quelli già prenotati e comunque continuando a lasciare attivo il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti su prenotazione. In questi giorni Ambiente è riuscita a riorganizzare il servizio, peraltro senza mai creare disagi o disservizi sul territorio, nel frattempo molti dipendenti sono tornati a lavoro essendo divenuti negativi al virus, e quindi come preannunciato a partire da lunedì prossimo, 7 febbraio, la ricicleria sarà riaperta al pubblico, mentre le prenotazioni sono già di nuovo possibili ”.