Roseto, installazione di nuovi specchi per migliorare la sicurezza stradale

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes ha firmato una Ordinanza, la n. 21 del 3 febbraio 2022, con la quale si autorizza l’installazione di specchi convessi stradali in corrispondenza delle strade interne del centro abitato di Roseto capoluogo. In particolare gli specchi, che serviranno per agevolare la visuale dei conducenti dei veicoli, saranno posizionati nei seguenti incroci:

via Spaventa – tre (3) specchi convessi da posizionare all’altezza degli incroci con via Cavour, via Manzoni e via De Amicis;

via Felicioni – due (2) specchi convessi da posizionare all’altezza degli incroci con via Cavour e via De Amicis;

via Triboletti – tre (3) specchi convessi da posizionare all’altezza degli incroci con via Manzoni, via De Amicis e via Mazzini;

via Di Giorgio – uno (1) specchio convesso da posizionare all’altezza dell’incrocio con via Cavour;

via Leopardi – due (2) specchi convessi da posizionare all’altezza degli incroci con via Cavour, e via Mazzini;

via Settembrini – tre (3) specchi convessi da posizionare all’altezza degli incroci con via De Amicis, via Manzoni e via Cavour;

“Con questo primo intervento puntiamo a dare una risposta concreta ad un annoso problema di viabilità che attanaglia il centro cittadino e ad aumentare, al contempo, la sicurezza sulle nostre strade visto che permetterà di evitare numerosi incidenti in dei punti che, in passato, si sono rivelati molto pericolosi” spiegano il Sindaco Mario Nugnes e il Consigliere delegato alla Viabilità Valentina Vannucci. “Si tratta ovviamente solo di un primo, ma significativo intervento. Assieme al Comandante della Polizia Municipale Tarcisio Cava stiamo monitorando e valutando una serie di situazioni su tutto il territorio rosetano, frazioni comprese, al fine di migliorare e rendere più sicura la viabilità cittadina”.

“Nel 2020 i giovani di Casa Civica-Under, grazie all’allora Consigliere Nugnes, presentarono una mozione per l’istallazione di specchi convessi stradali negli incroci più pericolosi delle vie interne di Roseto centro. Purtroppo, nonostante l’approvazione della stessa in Consiglio Comunale, questi non furono mai istallati e le promesse fatte in tal senso dall’allora Assessore Petrini mai mantenute” sottolinea il Consigliere con delega alle Politiche Giovanili Christian Gabriele Aceto. “Oggi finalmente, grazie all’interessamento del Sindaco Nugnes e della Consigliera Vannucci, questa proposta trova effettiva realizzazione, un risultato che ci tengo a sottolineare e rivendicare con forza per questa Amministrazione anche perché, in questi due anni, sono stati numerosi i cittadini residenti in centro che hanno richiesto a gran voce l’istallazione di questi strumenti, lamentando il rischio di incidenti all’altezza degli incroci più pericolosi”.