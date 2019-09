Maratona dell’orrore a The Space con il clown di IT

Il 4 settembre nel multisala di Montesilvano proiezione dei due capitoli del film con il secondo in anteprima. Info su costi biglietto e come prenderlo in prevendita

MONTESILVANO – Mercoledì 4 settembre appuntamento da non perdere per gli amanti del genere horror al The Space Cinema di Montesilvano. In programmazione i due capitoli del film IT per l’evento chiamato Maratona IT. Si parte dalle ore 21.30 con il primo film quindi a mezzanotte il secondo che è in anteprima visto che uscirà il 5 settembre. Entrambe le pellicole sono vietate alla visione dei minori di 14 anni. Il biglietto costa 10.5 euro ed è valido per entrambi i film ma può essere usato anche solo per la visione dell’anteprima. L’iniziativa è estesa a tutti i Space Cinema d’Italia e chi partecipa riceverà in regalo il poster celebrativo Limited Edition del film.

DOVE ACQUISTARE IL BIGLIETTO IN PREVENDITA: https://www.thespacecinema.it/prenotare-il-biglietto/summary/26/7313/21280



TRAMA DI IT CAPITOLO DUE

Il male risorge a Derry quando il regista Andy Muschietti riunisce il Club dei Perdenti – giovani e adulti – con un ritorno a dove tutto ebbe inizio, in “IT CAPITOLO DUE“. Il film è il sequel del grande successo di critica e box office del 2017 “IT“, sempre firmato da Muschietti, capace di incassare oltre 700 milioni di dollari a livello globale. Ridefinendo e trascendendo il genere, “IT” è diventato parte del nostro immaginario collettivo, nonchè il film horror dai più alti incassi di tutti i tempi. Poiché ogni 27 anni il male torna a manifestarsi nella cittadina di Derry, nel Maine, “IT CAPITOLO DUE” riunisce i personaggi divenuti adulti, e che da tempo hanno intrapreso strade diverse, a distanza di trent’anni dagli eventi del primo film.