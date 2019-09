Greta Bianchi alla finalissima di Miss Italia 2019

La ragazza di Città Sant’Angelo partecipererà all’atto finale del celebre concorso di bellezza che si svolgerà il prossimo 6 settembre a Jesolo

CITTÁ SANT’ANGELO – “Ancora una volta, dopo l’esperienza di Giulia Belmonte, una nostra concittadina, Greta Bianchi, è approdata alla finalissima di Miss Italia che si terrà a Jesolo il prossimo venerdì 6 settembre. Siamo molto orgogliosi che Greta possa rappresentare Città Sant’Angelo in un concorso così prestigioso, per questo invito tutta la cittadinanza angolana e abruzzese a supportare la nostra concittadina. Venerdì sera, in diretta su Rai 1, voteremo Greta che avrà il numero 79 in gara. Siamo molto orgogliosi, comunque vada per noi Greta ha già vinto. In bocca al lupo”. Sono le parole di in bocca al lupo da parte del primo cittadino di Città Sant’Angelo alla ragazza angolana, finalista numero 79 del concorso.

Per chi volesse votarla sarà possibile farlo chiamando da telefono fisso al 894424 o dal mobile 4754750.

CHI É GRETA BIANCHI

19 anni, di Città Sant’Angelo (PE), è alta 1.67, ha gli occhi marroni e i capelli biondi; diplomata al liceo scientifico, proseguirà gli studi all’Università iscrivendosi alla facoltà di Ingegneria ambientale. Pallavolista, gioca in Serie D.