Linea Pescara – Linate: torna il volo quotidiano che collega a Milano

Dal prossimo venerdì 2 ottobre torna il volo quotidiano che collega l’Abruzzo a Milano Linate. Si volerà sei giorni a settimana per raggiungere lo scalo meneghino

PESCARA – Sarà ripristinato venerdì 2 ottobre prossimo dall’Aeroporto d’Abruzzo, il volo che collega il capoluogo adriatico con Milano Linate. Dopo la sospensione del collegamento da parte della Compagnia di bandiera Alitalia lo scorso mese di marzo, a causa dell’emergenza covid, adesso sarà nuovamente possibile raggiungere lo storico scalo meneghino.

Si vola dall’Aeroporto d’Abruzzo sei giorni a settimana, vale a dire lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato da Pescara alle ore 7 del mattino, con arrivo all’Aeroporto di Linate alle 8.05. Rientro da Milano, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica, con partenza da Linate alle ore 19.00 e rientro nel capoluogo adriatico alle ore 20.10.

“Il nostro Aeroporto ha sempre continuato a lavorare senza mai chiudere, nonostante l’emergenza – ricorda con soddisfazione il Presidente della Saga Enrico Paolini – La scelta della Compagnia Alitalia di riprendere il collegamento con l’Aeroporto d’Abruzzo, evidenzia le potenzialità del nostro scalo e si pone come asse fondamentale e strategico per l’economia ed il turismo della nostra regione. Stiamo tornando a volare a pieno regime e questo ci fa ben sperare per il futuro”.