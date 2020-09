Pescara, ampliato e riqualificato il parcheggio in via Paolini

PESCARA – É stato aperto lo scorso 25 settembre il parcheggio ampliato e riqualificato in via Renato Paolini, proprio di fronte all’ospedale civile. Quarantuno posti auto, di cui venti con disco orario, stalli per moto, ciclomotori e per il carico e scarico delle merci. Quattro spazi sono riservati alle persone con abilità diverse. Altri sei stalli per la sosta con disco orario sono stati ricavati riallineando la rientranza che era utilizzata da una fermata bus dismessa da tempo. Un ulteriore tratto sarà utilizzato per collocare i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti. Sul lato opposto di via Paolini tre stalli sono stati riservati alla sosta delle ambulanze.

“In questo modo abbiamo restituito ordine e qualità a una zona sensibile della città – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Luigi Albore Mascia – In più siamo riuscire a garantire un aumento dei posti auto a servizio dell’ospedale, posti che per il cinquanta per cento saranno a rotazione e consentiranno quindi un utilizzo intensivo da parte dei cittadini”.

Sono stati sistemati anche i marciapiedi e rinnovati i chiusini e le griglie esistenti. Al sopralluogo che ha preceduto l’apertura hanno preso parte il presidente della commissione lavori pubblici Massimo Pastore e la consigliera comunale Manuela Peschi, con il direttore dei lavori Gianni Scorrano e la Rup Nella Di Berardino.

I lavori, eseguiti dalla Laziale scavi, sono iniziati nel luglio scorso e sono stati realizzati utilizzando i risparmi conseguiti con la sistemazione della grande rotonda all’incrocio con via Rigopiano.

Il costo dell’appalto è di poco più di cinquantamila euro e comprende anche la collocazione di sei essenze arboree in sostituzione di nove piante per le quali si è resa necessaria la rimozione. I restanti tre alberi saranno impiantati nel Parco della Fantasia.