L’Aquila, grande successo per la mostra dedicata a Pasolini

Si é conclusa con ottimi risultati la mostra fotografica “L’Oriente di Pier Paolo Pasolini”, omaggio de La Lanterna Magica a Pier Paolo Pasolini

L’AQUILA – Grande successo per la mostra fotografica “L’Oriente di Pier Paolo Pasolini” che l’Istituto Cinematografico dell’Aquila ha proposto per il Centenario della nascita dell’artista italiano presso il Consiglio Regionale dell’Abruzzo dall’1 al 15 febbraio. Con questa iniziativa La Lanterna Magica ha aperto le celebrazioni che per l’intero anno nel mondo ricorderanno uno dei più grandi intellettuali del ‘900.

L’esposizione ha presentato una retrospettiva del viaggio del 1973 del maestro fotoreporter Roberto Villa della durata di oltre tre mesi e mezzo nel Medio Oriente, per seguire le riprese del terzo film della Trilogia della Vita di Pier Paolo Pasolini dal titolo Il fiore delle Mille e una notte, personalmente invitato dal regista.

Inoltre, sabato 12 febbraio l’Istituto Cinematografico ha presentato il libro Gli Orienti di Pier Paolo Pasolini, NFC edizioni Rimini, presso la Sala Ipogea del Consiglio Regionale dell’Abruzzo alla presenza di Roberto Villa, autore e fotoreporter, di Stefano Masi, critico cinematografico, scrittore e giornalista, e di Jonathan Giustini, scrittore e giornalista.

L’Istituto Cinematografico ci tiene a ringraziare le Istituzioni per aver consentito la realizzazione dell’evento, i visitatori della mostra e gli spettatori della presentazione del libro e la Libreria Colacchi per la promozione di un evento che lascia sicuramente, in un periodo non facile, una traccia di speranza e bellezza.

Il successo dell’intera iniziativa avvalora la mission de La Lanterna Magica in merito al messaggio culturale e artistico che intende perseguire per i progetti futuri: valorizzare il patrimonio conservato attraverso le nuove tecnologie digitali, nei luoghi della cultura cittadini e fuori i confini regionali, per una nuova idea di partecipazione e meditazione da cui far nascere riflessioni ed esperienze inedite.