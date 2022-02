Diretta Teramo – Pistoiese: dove vedere la partita in tv e streaming

Mercoledì 16 febbraio alle 18 si gioca Teramo – Pistoiese, gara valida per la 27° giornata di Serie C. Dove poter vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la ventisettesima giornata di Serie C c’é anche Teramo – Pistoiese, che si giocherà mercoledì 16 febbraio con calcio di inizio previsto per le ore 18. Di seguito informazioni su dove poter seguire l’incontro in diretta e la presentazione dell’incontro con le voci della vigilia e le probabili formazioni.

DIRETTA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 18 si potrà seguire la diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 17 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Formazioni ufficiali di Teramo – Pistoiese

TERAMO (3-4-3): 32 Perucchini, 30 Iacoponi, 5 Soprano (Vk), 15 Codromaz; 13 Bouah, 6 Arrigoni (K), 16 Rossetti, 2 Hadziosmanovic; 7 Malotti, 17 D’Andrea, 20 Rosso. A disposizione: 22 Agostino, 8 Viero, 9 Bernardotto, 11 Lombardo, 14 Mordini, 18 Pinto, 23 De Grazia, 25 Papaserio, 26 Cisco, 28 Fiorani, 29 Forgione, 33 Montaperto. Allenatore: Guidi.

PISTOIESE (4-3-1-2): 90 Seculin, 3 Sottini, 42 Moretti, 4 Venturini, 33 Martina; 94 Mezzoni, 6 Marcucci, 77 Pertica; 7 Valiani (K); 9 Vano (Vk), 99 Di Massimo. A disposizione: 1 Pozzi, 22 Crespi, 2 Nica, 8 Castellano, 10 Stijepovic, 15 Basani, 16 Portanova, 28 Di Matteo, 29 D’Antoni, 34 Suciu. Allenatore: Alessandrini.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Teramo – Pistoiese, valida per la ventiseiesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

Le dichiarazioni di Guidi alla vigilia

Siamo come l’Araba Fenice, risorgendo a Viterbo dalle nostre ceneri: la stessa forza mentale dobbiamo portarcela dietro, cavalcando l’entusiasmo. Rimangono tredici finali, la partita di domani pesa molto in chiave classifica: la Pistoiese ha cambiato tanto, annovera giocatori esperti, hanno grande talento offensivo, sarà una sfida complicata, da approcciare bene. Avendo a disposizione quattro centrali, potremmo anche partire con la difesa a tre, sarà una valutazione che farò dopo averne parlato con la squadra. Sto cercando di mettere l’abito giusto per ogni calciatore a disposizione, al di là dei numeri. La continuità dei risultati passa attraverso la prestazione ed il giusto atteggiamento: bisognerà stare bene sul campo, la stanchezza si farà sentire con i tre impegni ravvicinati, quindi equilibrio è la parola chiave. Iacoponi domani giocherà titolare, vedremo se sarà accompagnato da uno o due centrali. Proveremo a fare una partita di grande intensità, serviranno energie fresche, ma terrò in considerazione anche coloro che possono spaccare la partita a gara in corso. Ora la rosa è più profonda, l’età media è cresciuta, il livello di competitività pure, adesso è la squadra a farmi la formazione. In classifica abbiamo sempre ballato tra i play-out e la zona salvezza, evidentemente questa è la nostra dimensione, perciò dovremo raggiungere la permanenza il prima possibile. Mi auguro che domani, nonostante la giornata lavorativa, i tifosi possano far diventare il “Bonolis” il nostro fortino».

L’arbitro

A dirigere il match sarà Filippo Giaccaglia di Jesi, coadiuvato dagli assistenti Santino Spina di Palermo e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria, quarto ufficiale Marco Russo di Torre Annunziata.

La presentazione del match

I padroni di casa sono reduci dal successo esterno per 2-3 contro la Viterbese e sono quattordicesimi con 28 punti, frutto di sette vittorie, sette pareggi e undici sconfitte, con venticinque gol fatti e quarantadue subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto tre vittorie e due pareggio siglando sette reti e incassandone cinque. Gli ospiti vengono dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Siena e sono ultimi a quota 20 punti e con un cammino di quattro partite vinte, otto pareggiate e tredici perse; ventuno reti segnate e quarantuno incassate. Il bilancio del Lecco nelle ultime cinque partite giocate é di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta con cinque gol fatti e undici subiti. All’andata, lo scorso 9 ottobre, finì 1-2 in favore degli abruzzesi.

QUI TERAMO – Per la squadra di Guidi probabile modulo speculare con Perucchini in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Codromaz-Pinto e ai lati da Hadziosmanovic e Mordini. A centrocampo De Grazie, Arrigoni e Viero. Tridente offensivo composto da Rosso, Bernadotto e Malotto.

QUI PISTOIESE – Alessanrini potrebbe affidarsi al modulo 3-4-3, schierando in porta Seculin e dal 1′ Moretti, Venturini e Sottinii a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Castellano e Suciu; sulle corsie esterne e Nicae Martina. Davanti Bocic, Vano e Di Massimo.

Le probabili formazioni di Teramo – Pistoiese

TERAMO (4-3-3): Perucchini; Mordini, Codromaz, Pinto, Hadziosmanoivc; De Grazia, Arrigoni, Viero; Bernardotto, Malotti, Rosso. Allenatore: Guidi

PISTOIESE (3-4-3): Seculin; Moretti, Venturini, Sottini; Nica, Suciu, Castellano, Martina; Bocic, Vano, Di Massimo. Allenatore: Alessandrini.