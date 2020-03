L’Aquila, fermate degli autobus limitate per emergenza Coronavirus

Parcheggio di Collemaggio hub del trasporto urbano; firmata ordinanza che limita le fermate degli autobus all’interno della città

L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ha firmato un’ordinanza con la quale conferma il Megaparcheggio di Collemaggio quale hub in materia di trasporto pubblico e limita le fermate degli autobus all’interno della città.

“Per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, alla luce dell’attuale situazione emergenziale legata al Covid-19, – ha spiegato Biondi – ai fini di ridurre il rischio e di evitare occasioni di contagio, abbiamo ritenuto di confermare il Megaparcheggio di Collemaggio come hub in materia di trasporto urbano ed extraurbano nel territorio comunale, nonché unico terminal dove far confluire gli attracchi degli autobus, che svolgono servizio di trasporto extraurbano. L’ordinanza, che resterà in vigore per l’intera durata della situazione emergenziale, – ha proseguito il sindaco – dispone altresì di limitare le fermate degli autobus all’interno della città esclusivamente a quella sita in via Panella, in prossimità della Questura, e a quella sulla strada statale 17, in zona Amiternum. A partire da domani, mercoledì 18 marzo, il tunnel di collegamento tra il terminal e piazza Duomo, inoltre, sarà chiuso, in quanto la media di frequentazione è di un utente al giorno e, pertanto, risulta oneroso sanificarlo quotidianamente, preferendo invece dirottare l’intervento altrove”.