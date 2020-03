Camion in fiamme ad Avezzano: é l’ennesimo incendio in pochi mesi

Nella notte tra il 16 e il 17 marzo un camion é andato completamente distrutto; non si esclude l’origine dolosa, visti episodi analoghi

AVEZZANO (AQ) – La squadra dei Vigili del Fuoco è stata impegnata la scorsa notte per spegnere le fiamme di un camion andato a fuoco. Il mezzo, di proprietà di un autotrasportatore di Celano, è andato completamente distrutto. Fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta nell’incendio ma le cause sono ancora da stabilire.

É l’ennesimo episodio incendiario nella Marsica in pochi mesi, non si esclude la pista dolosa.

Il camionista a cui è intestato il mezzo, un Daf 95xf con un semorimorchio carico di stabbio, aveva staccato la batteria proprio per evitare questo tipo di incidenti. Ha dichiarato di non aver mai subito minacce e di non spiegarsi quanto avvenuto.