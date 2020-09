“La tempesta”, teatro alla Madonnina del Porto a Pescara

Venerdì 18 settembre in scena lo spettacolo di William Shakespeare, in una cornice perfetta per un’opera avvincente, ricca di magia e passione

PESCARA. Questa mattina, giovedì 17 settembre 2020, alle ore 12:00, presso la Sala Giunta del Comune di Pescara, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo teatrale “La Tempesta”, di William Shakespeare, che avrà luogo venerdì 18 alle ore 21:00 presso la Madonnina del Porto a Pescara.

L’iniziativa, realizzata dal FLAG Costa di Pescara in collaborazione con l’Assessorato alla Pesca del Comune di Pescara, ha l’obiettivo di promuovere la cultura del teatro nel contesto della marineria pescarese.

La Madonnina del Porto sarà la cornice perfetta per un’opera avvincente, ricca di magia e passione, in cui il mare, che circonda naturalmente l’impianto scenico, farà da protagonista e da sfondo all’opera teatrale raccontata dai protagonisti della Compagnia Torre del Bardo.

Un connubio perfetto tra territorio, cultura e spettacolo che non poteva trovare ospitalità migliore nella comunità dei pescatori, da sempre foriera di storia e tradizioni legate alla città di Pescara.

“Ringrazio il Flag Costa di Pescara che si è fatto organizzatore di questo evento e ringrazio il regista William Zola e tutti coloro che faranno parte della rappresentazione” – dichiara l’Assessore Alfredo Cremonese – “Il Comune sta portando avanti numerosi eventi con il FLAG Costa di Pescara con l’obiettivo di valorizzare una parte storica della città, sia da un punto di vista culturale che da un punto di vista economico: la Marina”

Andrea Mammarella. Direttore del FLAG Costa di Pescara, dichiara: “La Comunità della Pesca ha l’occasione, attraverso questa iniziativa, di entrare a contatto con altre realtà. Non è trascurabile il fatto che all’interno del Cast vi siano dei rappresentanti della comunità dei pescatori, sia in qualità di comparse durante, sia in veste di consulenti e collaboratori nell’ambito deall’organizzazione scenica”.

William Zola, regista dello Spettacolo: “La Tempesta arriva al porto in senso poetico, letterario e narrativo. Ringraziamo il Flag Costa di Pescara per questa opportunità”.

Il cast:

Alonso, Re di Napoli – Giuseppe POMPONIO

Sebastiano, suo fratello – Daniel CHIACCHIARETTA

Prospero, legittimo Duca di Milano – William ZOLA (voce recitante)

Ferdinando, figlio del Re di Napoli – Piero MONTESI

Antonio, fratello di Prospero – Tommaso OLIVA

Gonzalo, consigliere – Lino PISCIELLA

Trinculo, buffone – Sara SERRAIOCCO

Caliban, schiavo selvaggio – Mirko MODESTI

Stefano, cantiniere ubriacone – Edmea MARZOLI

Nostromo – Stefano DI SANTO

Marinai – Roberto TORO – Marco SCORDELLA

Miranda, figlia di Prospero – Ilaria LEOMBRONI

Ariel, spirito dell’aria – Chiara ZAPPACOSTA

Giunone – Tommaso OLIVA

L’evento è gratuito.