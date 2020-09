Referendum, trasporto gratuito ai seggi per elettori disabili di Montesilvano

Manganiello: “La legge riconosce a questi elettori il diritto di farsi assistere da un accompagnatore, un familiare o un conoscente, che potrà entrare con loro nella cabina elettorale e aiutarli ad esprimere il voto”

MONTESILVANO – Anche in occasione dell’appuntamento elettorale che si terrà domenica 20 e lunedì 21 settembre, il Comune di Montesilvano fornirà il servizio di trasporto gratuito per gli elettori con disabilità. Grazie ad un mezzo della Croce Rossa di Penne, della sezione di Montesilvano, attrezzato e munito di pedana con elevatore per le carrozzine, gli elettori con difficoltà negli spostamenti in autonomia, potranno essere trasportati nei seggi elettorali gratuitamente.

Domenica 20 settembre il trasporto verrà effettuato dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00, mentre lunedì 21 settembre dalle ore 10,00 alle ore 14,00.

Per usufruire del servizio è necessario effettuare telefonicamente la prenotazione all’Ufficio DisAbili del Comune di Montesilvano al numero 0854481364 o al numero 0854481258 nelle giornate di: sabato 19 settembre dalle ore 15,00 alle 19,00; domenica 20 settembre dalle ore 09,00 alle ore 21,00; lunedì 21 settembre dalle ore 09,00 alle ore 13,00.

“Si ricorda – afferma il consigliere delegato alle Politiche per l’abbattimento delle barriere architettoniche Giuseppe Manganiello – che per gli elettori fisicamente impediti nella possibilità di esprimere autonomamente il proprio voto quali ciechi, amputati delle mani o affetti da paralisi, è garantito il voto assistito. La legge riconosce a questi elettori il diritto di farsi assistere da un accompagnatore, un familiare o un conoscente, che potrà entrare con loro nella cabina elettorale e aiutarli ad esprimere il voto. La legge, inoltre, riconosce il diritto a farsi accompagnare in cabina elettorale anche per coloro che sono fisicamente impediti solo temporaneamente. In ogni caso, l’impedimento fisico che non sia evidente, per non lasciare dubbi (ciechi, amputati delle mani, paralizzati), dovrà essere dimostrato con un certificato medico rilasciato esclusivamente dai medici designati dalla ASL. Nel certificato dovrà essere attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore”.

Il servizio di rilascio di certificazioni sanitarie per il voto assistito verrà garantito dalla Asl presso la sede della Medicina Legale di Pescara in via Pesaro n. 50, che resterà aperta al pubblico domenica 20 settembre dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

In caso di presenza di barriere architettoniche presso il proprio seggio di riferimento, gli elettori non deambulanti possono votare in una sezione elettorale appositamente allestita a piano terra.

Tutti gli elettori sono invitati a verificare per tempo di essere in possesso della tessera elettorale e che al suo interno vi siano ancora spazi vuoti destinati al timbro del seggio.