“La tecnologia al servizio della semeiotica”, il bilancio del convegno

PESCARA – Si è tenuto oggi, sabato 23 settembre 2023, dalle 8.00 alle ore 14.00, presso l’Auditorium Petruzzi in via Delle Caserme 60, a Pescara, il Corso di aggiornamento dal titolo “La tecnologia al servizio della semeiotica: il ruolo dell’ecografia nella Medicina Generale”, responsabile scientifico dr. Nelson Anzoletti, Consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Pescara (OMCeO Pescara) e Dirigente Medico dell’Unità Operativa Complessa Geriatria della ASL Pescara.

Il Convegno, che si è rivolto a Medici Chirurghi, fa parte del programma formativo 2023 organizzato dell’OMCeO Pescara, Presidente dr.ssa Maria Assunta Ceccagnoli, che ha portato i saluti istituzionali insieme al Consigliere OMCeO Pescara dr.ssa Chiara Cervone ed al responsabile scientifico dr. Anzoletti.

L’ecografia, tematica centrale dell’evento, rappresenta un metodo diagnostico molto diffuso e in continua evoluzione. La crescente attenzione nei confronti di questa metodica ha permesso di ottenere tecnologie sempre più all’avanguardia consentendone la diffusione anche negli ambienti più difficili.

Le competenze, ormai largamente e trasversalmente diffuse nel campo sanitario, hanno contribuito a rendere l’esame ecografico una naturale estensione dell’esame obiettivo medico.

Anche nell’ambito della Medicina Generale, infatti, un’ecografia mirata eseguita a completamento diagnostico può dare un contributo fondamentale alla corretta gestione della patologia del paziente, garantendone il corretto approccio alla patologia e, dunque, un netto risparmio di risorse.

Il corso ha offerto una visione rapida e mirata alle tecniche ecografiche applicate alle patologie d’organo attraverso interventi di illustri relatori che hanno trattato i vari distretti corporei con disamina della metodologia diagnostica e la semeiotica ecografica.

L’evento è stato aperto e chiuso da due Letture Magistrali: “Intelligenza Artificiale e realtà aumentata nella formazione clinica ecografica” tenuta dal prof. Vito Cantisani, Presidente eletto dell’European Federations of Society of Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB); “Il mezzo di contrasto ecografico: indicazioni e vantaggi” del dr. Giovanni Iannetti, Presidente della Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia e Direttore dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale Ecografia Internistica della ASL di Pescara.

“Il convegno di oggi” – ha affermato il dr. Iannetti – “evidenzia quanto l’ecografia può offrire in tutti i campi della Medicina ed in particolare nell’assistenza del Medico di Medicina Generale. L’ecografia è diventato uno strumento utile e di facile utilizzo se il Medico è ben formato. La tecnologia degli ecografi negli ultimi 4 – 5 anni è cresciuta in modo esponenziale soprattutto nell’utilizzo di piccoli apparecchi che possono essere utilizzati con smartphone e con dei piccoli tablet per poter sempre più avvicinare l’esame ecografico al malato e al letto del paziente, con una importanza dell’innovazione tecnologica in chiave preventiva. L’ecografia è infatti fondamentale in chiave preventiva perché permette a tutta una serie di malattie, come per esempio le patologie del fegato, quali le neoplasie del fegato, di arrivare ad una diagnosi precoce per iniziare subito una terapia efficace”.

Al termine dell’evento il dr. Anzoletti ha dichiarato: “Sono molto felice del grande successo riscosso da questo evento. Credo sia stata la tangibile testimonianza della crescente necessità di integrazione in ambito medico. La medicina sta cambiando, andiamo verso un approccio al paziente sempre più completo che possa fornire risposte rapide e precise in grado di guidare le nostre decisioni nell’ottica di una ottimizzazione delle risorse mantenendo al centro il paziente e le sue necessità. L’ecografia, da questo punto di vista, rappresenta un alleato senza paragoni. La sua rapida diffusione unita alla riproducibilità nei vari setting la rende uno strumento dall’enorme potenzialità. Ringrazio tutti i relatori intervenuti per la disponibilità e per il contributo di imparagonabile spessore tecnico e scientifico”.