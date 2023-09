Pedemontana Marche-Abruzzo-Molise, incontro a Bisenti

BISENTI – Migliorare le condizioni stradali dovrebbe essere un obiettivo strategico dei governi, tuttavia, le aree montane e collinari dove le condizioni stradali sono così scomode e/o pericolose da costituire esse stesse un ostacolo al loro sviluppo sociale ed economico dovrebbero essere una priorità.

Sabato 30 settembre si parlerà delle strade di Bisenti. Organizzato nella provincia di Teramo, nella Regione Abruzzo e nel Comune di Bisenti, un convegno dal titolo “Pedemontana Marche – Abruzzo – Molise – Sud, Capucano – Area Funzionale Bisenti”, incontro organizzato dalla Provincia di Teramo, dalla Regione di Abruzzo e Comune di Bisenti, finalizzato a sensibilizzare istituzioni e cittadini sulla questione cruciale del destino del comprensorio Valfino, nell’auspicio che si assuma un impegno chiaro affinché tale opera possa realizzarsi.

La Pedemontana Marche – Abruzzo – Molise è stata più volte prevista ma mai realizzata a causa di scelte politiche miopi che non hanno tenuto nella dovuta considerazione il contributo che le regioni interne avrebbero potuto dare all’economia delle rispettive regioni, ed oggi lo è anche A causa dell’urgente necessità di allentare la congestione della strada costiera, che in certi giorni e in certi orari diventa “impossibile” a causa del traffico lento e caotico, questa strada è in costruzione ed è attualmente percorribile solo in alcuni tratti. traffico e, se realizzato, collegherebbe l’interno delle Marche con l’interno dell’Abruzzo fino al Molise.

Il convegno, moderato dell’Avv. Luca Salini, prevede l’intervento di vari relatori:, Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, Camillo D’Angelo, Presidente della Provincia di Teramo, Gianguido D’Alberto, Presidente ANCI Abruzzo e Sindaco del Comune di Teramo, Gabriella Di Girolamo, Senatrice della Repubblica, Michele Fina, Senatore della Repubblica, Guido Quintino Liris, Senatore della Repubblica, Etelwardo Sigismondi, Senatore della Repubblica, Luciano D’Alfonso, Deputato della Repubblica, Giulio Cesare Sottanelli, Deputato della Repubblica e i Sindaci: Renzo Saputelli Sindaco di Bisenti Catiuscia Cacciatore, Sindaco di Arsita, Alessandro Frattaroli, Sindaco di Basciano, Rosanna De Antoniis, Sindaco di Castel Castagna, Rinaldo Seca, Sindaco di Castelli, Vincenzo D’Ercole, Sindaco di Castiglione M.R., Alberto Giuliani, Sindaco di Castilenti, Febo Di Berardo, Sindaco di Cermignano, Gianfranco De Massis, Sindaco di Elice, Ernesto Piccari, Sindaco di Montefino, Severino Serrani, Sindaco di Penna Sant’Andrea nonché Filippo Lucci, Amministratore unico COPE, e rappresentanti de ANAS.

L’appuntamento è a Bisenti sabato 30 settembre alle ore 11:00 in Piazza Vittorio Emanuele III. In caso di maltempo, il convegno si terrà presso il ristorante L’Amicizia di Bisenti.