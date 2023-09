Nereto Cuori e Motori, raduno auto a due ruote domenica 24 settembre

NERETO – Tutto confermato per domani, domenica 24 settembre, lo svolgimento di Nereto Cuori e Motori nell’ambito del progetto Val Vibrata Adriatica Autoraduni. Con il conforto del successo riscosso nella precedente edizione, sarà previsto un grosso spettacolo con le auto e le moto, plurimarche d’epoca e non, al centro dell’attenzione e della curiosità degli appassionati del motore di tutto il pubblico locale e dintorni.

Tenendo d’occhio le mutevoli condizioni del meteo, il clichè organizzativo prevede le operazioni di verifica iscrizione e la colazione all’interno dei locali de La Caffetteria in piazza Cavour. Alle 11:00 è previsto l’incolonnamento di tutta la carovana per la partenza e la percorrenza di un tragitto panoramico di 24 chilometri tra Corropoli e Colonnella raggiungendo l’agriturismo Il Colle delle Delizie per il pranzo finale e l’intrattenimento musicale. Solo in caso di pioggia, si deciderà al momento se raggiungere direttamente l’agriturismo con un accorciamento del tragitto.

Diego Muscella a nome del comitato organizzatore: “Malgrado la pioggia prevista, purtroppo non è stato possibile spostare l’evento per motivi tecnici e burocratici. Ma anche se fosse una giornata piovosa, ciò non fermerebbe la voglia di passare una bella giornata insieme”.