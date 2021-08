“La marionette di Giancamillo Rossi”, mostra a Spoltore dal 17 al 22 agosto

SPOLTORE – A tre secoli e oltre dalla sua dismissione dovuta alla peste del 1656, la prestigiosa Accademia spoltorese di arte e cultura trova rinnovato rifugio a due passi da largo Fosse del Grano, su quel vico Ripido che conduce in pochi scalini dinnanzi all’antica Chiesa di San Panfilo entro le mura.

Rinasce in un anno speciale, quello del riscatto dopo un’altra rovinosa pandemia, il covid19, e lo fa con una doppia esposizione che rende onore al merito del migliore artigianato abruzzese d’epoca.

Grazie alla generosità della famiglia del dottor Alfonso Felicita, in occasione del tradizionale appuntamento estivo con lo Spoltore Ensemble sarà possibile visitare la mostra del compianto maestro Giancamillo Rossi, orgoglio italiano della marionettistica, ed una assortita selezione di ceramiche popolari provenienti dalla nostra Regione.

L’interconnessione insolita tra questi splendidi oggetti darà un benvenuto unico e originale ai visitatori che vorranno approfittare di questa opportunità per godere a pieno delle bellezze artistiche autentiche del nostro meraviglioso territorio. Nel caso di G. Rossi parliamo di un genio creativo che ha spaziato dalla scultura alla pittura, passando per il giornalismo ed il teatro, anche se fu grazie alle sue marionette che girò il mondo, prendendo parte alle più importanti competizioni internazionali. Non di minore importanza sono le ceramiche di scuola abruzzese: piatti, vasi, boccali e anfore interamente dipinti a mano che vale assolutamente la pena di vedere.

Mostra proveniente dalla collezione privata della famiglia Felicita – Paci.

Esposizione a cura di Delia Felicita e Andrea Paci.

Aderente alle visite guidate nella “Spoltore nascosta”.

Luogo. Spoltore (Pe), vico Ripido n. 5 (sotto a Largo Fosse del Grano), c/o L’Accademia degli Insepolti

Date. La mostra si svolgerà in concomitanza con il 39° Spoltore Ensemble, dal 17 al 22 Agosto 2021i

Orari. Saranno rispettati i seguenti orari: 17:00 – 24:00.

Info. 3384261305 ; 3286646412.