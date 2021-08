Manoppello, al via il piano asfalti a Santa Maria Arabona

De Luca: “L’intervento in fase di avvio, riguarda in particolare una contrada di Manoppello di grande interesse paesaggistico e anche turistico”

MANOPPELLO – Dopo il completamento degli interventi nella frazione di Ripacorbaria e l’avvio di quelli in alcune vie e contrade del Centro storico, sono stati consegnati a Manoppello i lavori per il rifacimento del manto stradale in contrada Santa Maria Arabona. L’intervento, per un investimento totale di 300mila euro di fondi comunali, appaltati alla Ditta G.S. Appalti di Chieti, riguarderanno non solo il ripristino degli asfalti ma anche opere di salvaguardia connesse, finalizzate al miglioramento della viabilità.

“Con questi lavori – ha detto il sindaco Giorgio De Luca – riqualificheremo numerose strade comunali rendendole percorribili e più sicure per tutti i residenti e per coloro che le percorrono quotidianamente. L’intervento in fase di avvio, riguarda in particolare una contrada di Manoppello di grande interesse paesaggistico e anche turistico, per la presenza della meravigliosa Abbazia di Santa Maria Arabona, della Domus Romana e della Casa di terra su cui sono in corso lavori di ristrutturazione da parte della Provincia”.

La direzione dei lavori è stata affidata a Fabrizio Rulli. Le zone interessante dall’intervento sono: via Santa Maria Arabona, dall’Abbazia all’incrocio strada Pesaro-Canale; strada degli Ulivi da casa ex Marchetti fino all’incrocio “quattro strade” (via Santa Maria Arabona).