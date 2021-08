Concerto del soprano Carla Laudi a Giulianova: il programma

GIULIANOVA – Si terrà lunedì prossimo, 16 Agosto, alle 21.15, in piazza Del Mare, il concerto del soprano Carla Laudi. Con lei si esibiranno Massimo Mazzoni al sax, Giuseppe Sabatini al pianoforte, il soprano Yu Ye Zhen, il tenore Guo Jingru, il baritono Zhang Sizhe. La serata, patrocinata dal Comune di Giulianova, sarà aperta dall’Inno di Mameli, omaggio all’Italia in ripartenza ed anche ai successi della Nazionale di calcio e degli atleti olimpici. Seguirà uno sguardo al Cielo con l’Ave Maria di Gounod.

Subito dopo, si darà il via ad una magnifica carrellata di brani celebri, operistici e napoletani, sul tema del mare, dell’amore e della solidarietà. In programma, canzoni molto amate dal grande pubblico: “E lucean le stelle” dalla Tosca, “Tu che di gel sei cinta” e “Nessun dorma” dalla Turandot, “Marechiaro”, “Sogno” , “Chanson de l’adieu” di Tosti, “Ho un gran peso” e “Non si dà follia maggiore” di Rossini, “Con te partirò” di Sartori, “O paese do sole” di Vincenzo D’Annibale. La scaletta prevede anche un omaggio ad Astor Piazzolla nei 100 anni dalla nascita.

Sarà una serata di grandi emozioni, regalata al pubblico giuliese da un’ artista d’indiscutibile bravura. Nata a Nereto, Carla Laudi si è diplomata con il massimo dei voti in pianoforte e in canto. Ha frequentato accademie vocali a Milano, Modena, Pesaro e Vienna. Docente al Conservatorio “Pergolesi” di Fermo, nel 2008 ha costituito l’associazione musicale “Belcanto Ensemble” della quale è direttore artistico. L’ingresso a “Vicino ‘o mare” è libero, con certificazione verde, al massimo della capienza.