Kursaal: successo di pubblico per il Recital Lirico, oggi Sotto le Stelle

GIULIANOVA – Il “Recital Lirico”, tenutosi il lunedì 19 agosto inserito nel calendario di Giulia Eventi, sulla suggestiva Terrazza del Kursaal, organizzato dall’associazione associazione F.J. Haydn in collaborazione con le associazioni Opus Musik e il Cme Nuovi Accordi iscritte alla Consulta degli Eventi, ha riscosso un grande successo di pubblico e consensi. Tre splendide voci hanno incantato il pubblico numeroso e partecipe, con arie d’opera di Mozart, Verdi, Puccini, e Mascagni e con l’interpretazione sublime e delicata delle più belle romanze di Tosti.

Protagonisti del Concerto sono stati il Soprano Silvia Costanzi cantante e interprete versatile e completa di Rieti, il Tenore Alberto Martinelli voce dalle infinite sfumature e di sensibile musicalità, il Basso Baritono Francesco Saverio Pasquetti voce dal timbro verdiano, sono stati accompagnati al pianoforte dal Maestra Sara Torquati pianista di declamata e affermata esperienza e professionalità artistica. Il Presidente della Consulta degli Eventi, Elisa Concetto che ha presentato il Recital, ha espresso grande soddisfazione e compiacimento del lavoro sinergico che c’è stato tra le Associazioni organizzatrici.

Prima dell’inizio della serata è intervenuto l’Assessore alle Manifestazioni Marco Di Carlo, che ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale ed ha ribadito con entusiasmo il suo appoggio e sostegno per la Consulta degli Eventi, i cui principi di cooperazione e collaborazione sono testimonianza concreta delle potenzialità che rappresenta per tutta la città di Giulianova, creando manifestazioni culturali, artistiche, teatrali, sportive, all’insegna della valorizzazione delle risorse umane, materiali e territoriali. L’Assessore ha, inoltre, ribadito la volontà dell’Amministrazione di costruire un teatro cosicché le associazioni possano esprimersi in un luogo a loro consono.

La Terrazza del Kursaal è stato un vero e proprio palcoscenico sotto le stelle, dove pubblico e artisti hanno goduto della bellezza della musica lirica. Il Presidente della Consulta degli Eventi auspica a tutte le Associazioni iscritte un futuro ricco e rigoglioso di arte e cultura.

Prossimo evento è previsto, oggi, mercoledì 21 agosto, alle 21:30, sempre sulla Terrazza del Kursaal con “Sotto le Stelle“ spettacolo musicale delle associazioni Cme Nuovi Accordi del Maestro Armando Ianni in collaborazione con l’Enia Club di Ilenia Molinis.