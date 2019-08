Presentazione del Pescara Calcio Femminile 2019-2020

Il 22 agosto squadra in Comune per la presentazione alla stampa quindi serata a Belvedere con cena, sfilate di moda e musica

PESCARA – Giovedì 22 agosto doppio appuntamento per conoscere più da vicino il Pescara Calcio Femminile 2019-2020. Alle ore 12 presso la sala commissioni “Vittoria Colonna” del Comune di Pescara conferenza stampa con la squadra. Saranno presenti all’appuntamento il Sindaco Carlo Masci, l’Assessore allo Sport Patrizia Martelli, il presidente del sodalizio Pescara Calcio Femminile, Andrea Cicconi, lo staff tecnico formato da Roberto Di Persio, Ernesto Pingiotti, Luigi Di Russo, Dennis Di Carlo, Ludovico Cicconi, Mattia Di Pasquale e le atlete della formazione.

Dalle ore 21 invece ci si sposta allo stabilimento Belvedere dove si terrà il “Woman’s Party”. Molto più di una semplice presentazione della squadra. Infatti l’evento prevede cena a bordo piscina, sfilata di moda (boutique Horo) e la musica di Pelé in consolle. La serata sarà presentata da Mila Cantagallo e il presidente biancazzurro Andrea Cicconi. Per chi volesse info e per prenotazioni sono disponibili i seguenti numeri: 085.74180 e 337.916676.

Ricordiamo che la squadra si prepara al suo secondo campionato di Serie C dove punta a essere una delle protagoniste della stagione. Rosa migliorata visto che alle conferme della capitana Alessia Copia e delle varie Dilettuoso, De Leonardis, Vizzarri, Maiorano, Stivalezza, Antenucci si aggiungono diversi volti nuovi come la Stracciasacco, Mastronuzzi, Di Tullio, Sisti, Bartolucci, Pagano e la fuoriclasse Rita Borelli.