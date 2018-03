Kumite, le giovanissime Di Cosimo e Ciofani staccano il pass per Roma

Le atlete del Body & Soul Avezzano nonostante l’esordio tra le senior hanno dominato la gara

AVEZZANO (AQ) – Una settimana dopo essersi sfidate per la conquista del tricolore juniores, Giorgia Di Cosimo e Giada Ciofani del Body & Soul Avezzano hanno esordito tra le senior partecipando alle qualificazioni per gli assoluti di kumite. Inserite in due categorie di peso differenti, seppur giovanissime, 16 anni Giada e 17 Giorgia, hanno dominato la gara staccando il pass per Roma. Stesso risultato ottenuto dai compagni di palestra Alex Tollis vincitore della 67 kg e Perfrancesco Martini e Alesssandro Colucci a podio nella categorie di superiori.

Giada Ciofani nella 61 kg ha battuto le due avversarie incontrate con punteggi netti, 7-0 e 5-0 andando a segno con una varietà impressionante di calci, mawashi chudan, mawashi geri e uramawashigeri. Per lei che ricordiamo essere esperta anche di Taekwondo e Kick boxing, le tecniche di gamba sono da sempre il suo punto di forza, qualità molto apprezzata dal pubblico che si diverte sempre a vedere i suoi combattimenti:

“É stata una bella gara, ho affrontato gente nuova tutta più grande di mee il bello deve sempre arrivare, alle finali nazionali la 61 kg è da sempre la categoria più numerosa e impegnativa. Io come sempre farò del mio meglio facendo capire a tutte che non sono da sottovalutare”

Giorgia Di Cosimo fresca vincitrice del titolo juniores si è imposta nella 68 kg vincendo i suoi incontro per 4-0 e 2-0 anche lei usando tutto il suo repertorio che va dai pugni controllati al viso (kizami) ai calci circolari alti e bassi (mawashi chudan e geri). “E’ stata una bella esperienza per crescere e prepararmi agli assoluti”.