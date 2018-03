Chieti, Voci di dentro: il 28 marzo la presentazione del nuovo numero

CHIETI – Domani, mercoledì 28 marzo 2018, alle ore 10.30, presso l’aula Carpineto del Liceo Classico G. B. Vico in Corso Marrucino 135/137,a Chieti, si terrà la presentazione del nuovo numero della rivista Voci di dentro, frutto del laboratorio di scrittura dell’Associazione Voci di dentro, in collaborazione con la Casa Circondariale di Pescara.

Tale laboratorio è inteso come mezzo di crescita, responsabilizzazione, riscatto. Per voltare pagina. Anche questo numero, come il precedente realizzato assieme alla redazione di Anemos Metaboles, giornale dell’Istituto G.B. Vico di Chieti, è stato reso possibile grazie al contributo della Lazzaroni, e alla Dott.ssa Cinzia Turli, responsabile Risorse umane Lazzaroni

All’incontro parteciperanno il direttore della Casa Circondariale di Pescara Dott. Franco Pettinelli, l’educatrice Dott.ssa Angela Dipersia, la Dott.ssa Paola Di Renzo rettore-dirigente del Liceo, la Prof.ssa Silvia Elena Di Donato coordinatrice del progetto scolastico, il direttore della rivista Francesco Lo Piccolo, alcuni detenuti della Casa circondariale che fanno parte del laboratorio di scrittura e gli studenti del Liceo coinvolti nel progetto.

Ospite d’eccezione il presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo Stefano Pallotta.

La rivista

Il numero della rivista è dedicato ai muri, muri intesi come barriere per dividere uomini da altri uomini, per limitare, escludere, proibire. Nella sezione chiamata sguardo sul mondo vengono affrontati temi come il femminicidio, il pregiudizio, le elezioni del 4 marzo, la scomparsa di idee di pace e di solidarietà, la violenza contro chi è diverso. Nella parte centrale quattro pagine sono dedicate al teatro, a “Quando si spengono le luci”, lavoro teatrale messo in scena nel carcere di Pescara. Chiude la rivista la sezione scritti corsari: vi sono raccolti, come frammenti, sensazioni, poesie. Punti di vista uniti da un filo conduttore che è il pensiero di chi è fuori e di chi è dentro, un ponte dunque – in opposizione ai tanti muri – e che vuole unire le tante rive di cui si compone il fiume della nostra umanità.