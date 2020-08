KOM Vasco Tribute Band a Pescara il 21 agosto: ecco dove

In Piazza della Rinascita dalle 21:30 l’evento musicale rientra nella rassegna dei 12 concerti Singin’ in the Street con ingresso gratuito

PESCARA – Venerdì 21 agosto dalle 21.30 in Piazza della Rinascita a Pescara KOM Vasco Tribute Band. L’evento musicale rientra nella rassegna dei 12 concerti Singin’ in the Street a ingresso gratuito con prenotazione dei posti a sedere al seguente link (www.eventbrite.it/e/biglietti-singin-in-the-streets-kom-vasco-tribute-band-112785097262).

I KOM nascono come tribute band nel 2013 da un’ idea di Mirco Salerni (voce) che, forte di una timbrica naturale levigata sulle corde di Vasco Rossi, porta il suo show dedicato al rocker nazionale, in giro per l’Italia, da più di venti anni. Il suo intento è quello di comporre una band che per caratteristiche e sonorità riuscisse a convincere anche i fans più “integralisti” e ci è riuscito. La tribute band definita dalla stampa la più accreditata, nell’anno 2017 è stata scelta per presenziare e suonare nel contesto del mega evento del Modena Park aprendo il concerto spalla al Rimini Beach Arena davanti a 40.000 persone.

Ad accrescere questo appellativo ci sono le costanti, numerose ed eccellenti collaborazioni con gli storici musicisti di Vasco quali Claudio Golinelli “Il Gallo”, Alberto Rocchetti, Maurizio Solieri, Andrea Innesto “Cucchia”, Clara Moroni, Daniele Tedeschi e Diego Spagnoli. Apre più volte il concerto della HGB “Will Hunt, Claudio Golinelli, Steff Burns.

A Dicembre 2018 è uscito il primo album discografico della band contenente 6 brani inediti e la cover “Vivere una favola”. L’ album segna una svolta nel percorso dei Kom aggiungendo al proprio concerto prestigio e carica rock. Ad Aprile 2020 esce il loro singolo interamente dedicato al periodo poco felice del COVID19 dove le restrizioni obbligano alla registrazione audio/video quasi totalmente da casa nel pieno rispetto delle regole del DPCM. Un brano dal titolo 0/0/2020 che vuole essere una esortazione a non arrendersi…a lottare e ad essere uniti per ripartire. Ne esce fuori un ottimo lavoro che entra subito all’orecchio dei fans e conta numeri inaspettati sul web. Insomma una canzone veramente toccante e piena di carica emotiva…un buon modo per aiutare le persone a farsi forza.

I Kom da Vasco a Noi sono: Mirco Salerni voce, Agostino Balice Chitarra, Alfonso Salvati chitarra, Mario Colasante basso, Nico Sboro batteria, Daniele Vitali tastiere, Rosy Trave Cori.