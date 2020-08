Omaggio a Ennio Morricone a Pescara il 23 agosto: ecco dove

Presentato sia l’appuntamento musicale di domenica 23 agosto in piazza Salotto che lo spettacolo “Parole a Fior d’Acqua” con Franca Minnucci del 26 agosto alla golena nord

PESCARA – Si tratta di un’offerta artistico-culturale di grande pregio, che l’amministrazione ha inteso sostenere sia per la straordinaria bellezza delle musiche di Ennio Morricone e per ciò che il Maestro ha rappresentato per la cultura italiana nel mondo; sia perché il testo che Franca Minnucci interpreterà sulla Golena Nord è da ritenere un inno all’amore e alla bellezza, potremmo dire in musica e versi “scritti sull’acqua”.

Il concerto per Ennio Morricone si terrà domenica 23 agosto in piazza Salotto dalle ore 21:15, mentre il suggestivo monologo in versi e musica animerà la golena nord, all’altezza dell’approdo “L’Ancora”, mercoledì 26 agosto alle ore 21.

“Si tratta di due appuntamenti che sono frutto di brillanti espressioni artistiche del nostro territorio – ha detto nel suo breve saluto il sindaco di Pescara Carlo Masci – L’Orchestra giovanile 12 Note è un progetto che ci coinvolge e ci appassiona, e sono davvero felice che siano loro a rendere l’omaggio della nostra città al grande musicista scomparso. Il monologo che verrà invece recitato da Franca Minnucci decanta un elemento essenziale per la nostra città, appunto l’acqua, perché Pescara vive e si nutre d’acqua: è infatti semplice l’associazione con il nostro mare e il nostro fiume, e la Minnucci infatti cura il testo e le musiche di un monologo appassionato in uno scenario fluviale scelto non a caso. Ci saranno anche brani musicali e canzoni che racconteranno l’acqua alternandosi ai testi poetici di d’Annunzio e di altri autori. Il fatto che si esibiscano artisti pescaresi è per l’amministrazione un motivo in più di soddisfazione”.

“Domenica si tratterà di un vero e proprio viaggio emozionale – ha affermato nel corso dell’incontro con i giornalisti il direttore artistico Manuela Martinelli – ove il pubblico sarà preso per mano e condotto tra le scenografie dei film di Sergio Leone e tra le trame intricate di Brian de Palma. Il tutto verrà eseguito al buio con la proiezione, alle spalle dell’orchestra, delle immagini più evocative dei film di cui vengono suonate le colonne sonore. Questi ragazzi provengono da 11 istituti scolastici locali e rappresentano 11 note; la 12sima nota – mi fa piacere sottolinearlo – è quella del Comune di Pescara”. “Sono davvero orgoglioso come pescarese di questa opportunità – ha dichiarato Riccardo Rossi, direttore dell’Orchestra 12 Note – perché valorizziamo una formazione che vede protagonisti ragazzi delle scuole pescaresi che compongono una realtà nata dal progetto “Abruzzo Musica”. Credo di poter dire che questa formazione, che vogliamo diventi di 65 elementi, di giovanile ha davvero solo l’età. Ringrazio quindi in modo sentito il sindaco Carlo Masci, la Professoressa Manuela Martinelli, l’assessore alla Cultura del Comune, Mariarita Paoni Saccone, e la presidente della Commissione Cultura Manuela Peschi”.

“Io reciterò arrivando dal fiume non solo fisicamente ma anche con la mia voce – ha detto l’attrice pescarese Franca Minnucci presentando lo spettacolo “Parole a fior d’acqua” di mercoledì 26 agosto – E non a caso il sottotitolo dello spettacolo è “la Pescara cantava!”. Questa frase è infatti l’espressione finale di “Terra Vergine”, il grande testo dannunziano. I fiumi sono stati importanti nella vita delle persone e dei poeti in particolare; questi ultimi hanno dedicato ai corsi d’acqua poesie, espressioni e pensieri. La cosa che mi ha molto affascinato è che il nostro è un fiume al femminile, la Pescara come la chiama d’Annunzio, un fiume materno e donativo, ragion per cui io amo questo simbolo naturale della nostra città. Al mio fianco ci sarà la voce stupenda di Candida D’Aurelio, accompagnata dal maestro Francesco Maranzino, che canterà le canzoni bellissime tutte legate al fiume; con noi anche Marzio Maria Cimini che introdurrà e racconterà questa rappresentazione. Lo skipper sarà Oberdan Caposano. Vi aspettiamo tutti mercoledì 26″.

L’assessore comunale alla Cultura, Mariarita Paoni Saccone ha rimarcato “che la cultura di un territorio deve necessariamente passare attraverso i propri artisti. Noi abbiamo la fortuna di vivere un rinnovato fermento in questo senso, grazie alla spinta che il governo del sindaco Masci ha impresso in questo primo anno di mandato. Senza cultura non c’è senso civico, né di appartenenza. Per questo invito tutti, pescaresi e non, a prendere parte a questo doppio evento del 23 e del 26 agosto”.