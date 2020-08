”Dieci giornate in pietra” a Lettomanoppello dal 6 al 13 settembre

L’evento prevede la partecipazione di 8 artisti nazionali e internazionali, tra scultori e scalpellini che creeranno opere dedicate al territorio abruzzese. I dettagli nella presentazione del 24 agosto

PESCARA – Lunedì 24 agosto 2020, presso la Sala “Tosti” dell’ “Aurum”, si terrà alle ore 10.00 la conferenza stampa di presentazione dell’evento ”Dieci giornate in pietra” che si terrà dal 6 al 13 settembre 2020 a Lettomanoppello, capitale degli scalpellini e della lavorazione della pietra della Maiella.

L’iniziativa ha una notevole importanza per la divulgazione dell’eredità degli antichi mestieri artigianali che da circa 2000 anni ruotano attorno al bene prezioso donato a Lettomanoppello dalla montagna, cioè la “pietra”.

É una manifestazione di carattere internazionale a cui hanno partecipato dal 1997 ad oggi scultori del calibro del giapponese Toshihiko Minamoto e del coreano Ming Jung Park.

Quest’anno l’iniziativa prevede la partecipazione di 8 artisti nazionali e internazionali, tra scultori e scalpellini che creeranno opere dedicate al territorio abruzzese, e molteplici interventi correlati atti a coinvolgere la popolazione e i visitatori su vari fronti culturali con spettacoli teatrali, conferenze, serate musicali, escursioni ed eventi commemorativi.

La manifestazione, riconosciuta e finanziata dalla Regione Abruzzo con L.R. n. 01 del 09 Gennaio 2010,è stata identificata dal Presidente della Repubblica Italiana come manifestazione ad alto interesse culturale ed è patrocinata e sostenuta dalla Regione Abruzzo, dal Comune di Lettomanoppello per quanto riguarda il coordinamento e i contributi in natura e dalla locale Pro Loco “Tholos” per ciò che concerne l’amministrazione e il supporto tecnico.

Per questa edizione l’iniziativa è coordinata da un gruppo di lavoro formato dal Direttore Artistico Stefano Faccini, coadiuvato da Giuseppe Ferrante, dall’Architetto Paola Di Biase e dall’Assessore al Turismo di Lettomanoppello Arianna Barbetta.

L’ambiziosa idea è quella di riproporre questa manifestazione non più solo come “festa” dedicata alla pietra, ma tramutarla in una esposizione dal potenziale economico che questo settore può offrire secondo una nuova visione di impresa.

L’intenzione è fra l’altro quella di dare continuità alla manifestazione durante l’intero anno, non solo con l’aiuto permanente dell’amministrazione comunale ma con l’ausilio della Fondazione “Lettomanoppello Città della Pietra”.

Le aziende e i privati che hanno provveduto a offrire dei contributi in natura sono: Addario Camillo Group, Claudio Di Biase Camillo- La Bobba, Di Paolo Enrico, l’Assessore Arianna Barbetta.

Per info e contatti: +39 3200760123- +39 3286444833- 10giornateinpietra@gmail.com- stefanofaccini76@gmail.com