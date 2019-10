Io Kanto a Montesilvano, i vincitori dell’edizione autunnale 2019

Peluffo: “Mi è piaciuto molto vedere che si applaudivano e incoraggiavano uno con l’altro. Era questo lo spirito della manifestazione e anche i genitori l’hanno capito“

MONTESILVANO – Grandissimo successo per l’edizione autunnale di Io Kanto a Montesilvano, l’evento dedicato ai piccoli della musica condotto da Federica Peluffo al Pala Dean Martin. A giudicare i cantanti in gara due diverse giurie. Una popolare composta dall’Avv. Davide Fattore, Paolo Gatta, Christian Gentile, Lorella Robuffo, Claudia Loi, Adriana Bertelli e Mirella Angelucci, e una tecnica composta da Sandra Milo, Maria Grazia Fontana, Christian Imparato, Rosa Gargiulo, il sindaco Ottavio De Martinis e l’assessore Deborah Comardi.

Prima classificata nella categoria senior Giulia Orletta che ha interpretato Luce. Sui gradini più bassi del podio Giorgia Fuschi con People Help the people e Riccardo Liberatore con Il mare calmo della sera. A trionfare nella categoria junior Manuel Da Fermo con la canzone Via con Me, seconda classificata Angelica Montanaro con Oltre l’Orizzonte e terza Natalia Stuppner con Someone you loved. Il premio della giuria popolare è andato a Giorgia Fuschi.

I vincitori di questa edizione del talent musicale fortemente voluto dal Comune di Montesilvano si sono portati a casa l’Altoparlante in argento offerto da Landolfi e Ainis e un microfono offerto da Città della Musica. I secondi e terzi classificati una targa ricordo e del materiale didattico offerto da D’Angelo Pescara. Per tutti il ricordo di una due giorni dedicata alla musica insieme ad esperti del settore. A fare da contorno alla manifestazione una serie di stand espositivi dedicati alle eccellenze abruzzesi.

“Sono molto soddisfatta del risultato finale. Sono stati due giorni all’insegna delle eccellenze, del bel canto e dell’amicizia che è nata tra i ragazzi in gara”, confessa la Peluffo una volta che si sono spente le luci all’interno del pala Dean Martin. “Mi è piaciuto molto vedere che si applaudivano e incoraggiavano uno con l’altro. Era questo lo spirito della manifestazione e anche i genitori l’hanno capito. C’è stata una grande affluenza di pubblico segno che tutti gli sforzi che abbiamo fatto in queste settimane sono andati a segno. Ringrazio in particolar modo gli sponsor che ci hanno sostenuti, il Comune che ci ha confermati dopo l’edizione estiva, Antonio Di Giosafat che è stato il mio braccio destro, il mio team, la giuria. E l’istituto professionale De Cecco di Pescara per questo connubio che abbiamo trovato. L’unione fa la forza e oggi ne sono ancora più consapevole”.

