Incrocio Sambuceto – Fontanelle, al via la progettazione

L’intervento, fondamentale per la sicurezza in un incrocio diventato pericoloso, potrà essere realizzato nel 2020

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – Presto ci sarà una diversa, funzionale e sicura viabilità veicolare all’incrocio tra Sambuceto e Fontanelle. Anche il Comune di San Giovanni Teatino ha fatto la sua parte, approvando all’unanimità, nel consiglio comunale dello scorso 16 dicembre, l’aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 inserendo l’intervento nell’annualità 2019.

“Finalmente possiamo intervenire in un incrocio molto pericoloso, tra strade ad intensa percorrenza veicolare – ha spiegato il Sindaco Marinucci – e dove, purtroppo, si verificano spesso incidenti e con rischi per gli attraversamenti pedonali. Il Comune di San Giovanni Teatino, quando fu realizzato il cavalcavia di via Vicenza, iniziò la progettazione di una rotatoria che rendesse sicuro l’incrocio. Questa progettazione la vogliamo e possiamo ora condividere con il Comune di Pescara al fine di trovare soluzioni organiche ed efficaci per la mobilità e la sicurezza in ambedue i territori”.

“I tecnici dei due comuni sono già al lavoro per la progettazione – annuncia l’assessore Chiacchiaretta – e contiamo di iniziare la realizzazione dell’intervento in primavera ultimandoli nel più breve tempo possibile”.

Già nel sopralluogo dello scorso 24 settembre gli amministratori dei due Comuni , il Sindaco ed il Vicesindaco di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci e Giorgio Di Clemente, l’assessore all’urbanistica Ezio Chiacchiaretta e l’assessore alla viabilità di Pescara Luigi Albore Mascia, avevano convenuto dell’urgenza dell’intervento urbanistico.

In quell’incrocio, infatti, tra via Vicenza/via Verdi e dove via Tirino (Pescara) diventa via Cavour (SGT), insistono anche i due accessi della strada vicinale Acquatorbida e quello a via Caduti per Servizio del popoloso quartiere di Fontanelle. Il traffico veicolare, inoltre, si è intensificato , negli ultimi tempi, a seguito degli interventi del Comune di Pescara sulla viabilità in via Caduti per Servizio e l’attivazione di un nuovo Polo fieristico a Fontanelle, proprio a ridosso dell’incrocio.

“Continua l’opera dell’Amministrazione Marinucci per la messa in sicurezza delle strade cittadine e che riqualificano zone del nostro territorio – spiega l’assessore Chiacchiaretta –. L’intervento in questo incrocio si inserisce nella strategia del nostro PRG. Nello strumento urbanistico abbiamo fatto delle previsioni che stiamo attuando man mano che riusciamo a reperire risorse e finanziamenti. Questa è una delle opere più importanti perchè sarà realizzata su di un’arteria fondamentale di collegamento tra le città di Chieti e Pescara, nel territorio di San Giovanni Teatino, in un nodo cruciale, all’incrocio tra via Verdi, via Vicenza, via Roma e dove si innestano le strade vicinali Acquatorbida”. “Voglio inoltre ricordare che sono in corso i lavori in altre strade – prosegue Chacchiaretta – in particolare nella zona industriale, in sinergia con il Consorzio, ed in quella commerciale, mentre si stanno completando gli interventi sulla Tiburtina ed altre strade interne della città. L’obiettivo dell’Amministrazione Marinucci resta quello della mobilità fluida e sicura su strade che decorose per un territorio che deve essere apprezzato da chi ci vive e ambito da chi l’attraversa o ha intenzione d’investirci”.