Concorsi pubblici Abruzzo: i bandi non scaduti al 24 dicembre 2019

Nuovi concorsi pubblici in Abruzzo per vari profili. I posti di lavoro disponibili, fonti e scadenze dei bandi relativi del 24 dicembre 2019

Questa articolo è dedicato a chi cerca lavoro nel settore pubblico in Abruzzo. Vi si possono trovare tutti gli ultimi concorsi pubblici attivi in Regione. Per ciascuno di essi, tra parentesi, sono indicate le fonti dove poter reperire il testo completo del bando e la relativa scadenza.

COMUNE DI CAPITIGNANO -Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di istruttore, categoria C, a tempo pieno e determinato, di cui due posti con profilo tecnico e un posto con profilo amministrativo (G.U 94 del 29-11-2019; scadenza 29 dicembre 2019).

AZIENDA SANITARIA LOCALE VASTO – LANCIANO – Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di vari posti e vari profili professionali, a tempo indeterminato.(G.U 94 del 29-11-2019; scadenza 29 dicembre 2019)

UNIVERSITA’ DE L’AQUILA – Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 13/A4 – Economia applicata, per il Dipartimento di ingegneria industriale e dell’informazione e di economia. (GU n.95 del 03-12-2019; scadenza 2 gennaio 2020)

COMUNE DI CEPAGATTI – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.95 del 03-12-2019; scadenza gennaio 2020)

COMUNE DI SULMONA – Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un posto di farmacistacollaboratore, categoria D, a tempo pieno e determinato. (GU n.95 del 03-12-2019, scadenza 2 gennaio 2020)

COMUNE DI LANCIANO – Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.96 del 06-12-2019; scadenza 5 gennaio 2020)

COMUNE DI SULMONA – Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo per il 1° settore amministrativo e legale e di un posto di dirigente tecnico per il 4° settore ambiente e infrastrutture, a tempo indeterminato. (GU n.96 del 06-12-2019; scadenza 5 gennaio 2020)

COMUNE DI TORTORETO – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ispettore di polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, settore n. 3. (GU n.96 del 06-12-2019; scadenza 5 gennaio 2020)