Sulmona, inaugurazione dei murales del progetto “Dreams”: ecco quando

Il 28 settembre presentazione dei murales dipinti dai cinque autori sulle torri sorte nella Scuola Secondaria “Capograssi”

SULMONA – Una straordinaria collezione permanente di opere d’arte: sarà questo che Sulmona, nel cuore dell’Abruzzo, potrà vantare da martedì prossimo grazie agli street-artists Geometric Bang, Guerrilla Spam, Ale Puro, Egeon e Kiki Skipi, considerati tra i più significativi in Italia e già artefici di importanti prove di tecniche e di stile profondamente apprezzate.

Si terrà infatti il 28 settembre, alle ore 16, la presentazione dei murales dipinti dai cinque autori sulle imponenti torri sismo-dissipative sorte nella Scuola Secondaria di 1° grado “Giuseppe Capograssi” nello scorso 2020, nell’ambito dell’adeguamento sismico dell’edificio scolastico realizzato con il Piano Scuole d’Abruzzo – Il Futuro in Sicurezza.

Inedito connubio tra arte urbana ed una nuova tecnologia antisismica, il primo esempio di questo tipo in Italia, i murales rientrano nel progetto “Dreams. Murales per il futuro”, promosso dalle imprese realizzatrici delle torri dissipative in collaborazione con lo STA Progetto Integrato e con la direzione artistica del Laboratorio d’arte MAW Men Art Work e la partnership istituzionale del Comune di Sulmona.

A parlarne, dopo i saluti istituzionali ed il videoracconto del progetto firmato da Carlo Liberatore per Sulmonacinema, saranno Raffaello Fico, Responsabile dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione dei Comuni del Cratere, Italia Gualtieri Curatrice del Laboratorio d’arte MAW, Adriano Cantelmi, Raggruppamento Imprese promotore del progetto, Manuela Cozzi, Assessore alla Cultura del Comune di Sulmona,

In collegamento da remoto parteciperanno gli artisti e la USB Gallery, communication partner di “Dreams”.

Seguirà l’inaugurazione e la visita guidata dei murales condotta dal MAW.

Nel rispetto delle norme vigenti in materia di contrasto alla diffusione della pandemia da Covid19, i partecipanti dovranno essere muniti di Green Pase sarà consentito l’accesso ad un massimo di n. 45 persone.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta Facebook sulle pagine: @Città di Sulmona, @icmazzinicapograssi, @spaziomaw.